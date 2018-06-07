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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Музей на Поштовій прийняв перших відвідувачів

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7 червня під стінами Київради відбулася громадська акція "День небайдужості" на підтримку створення музею на Поштовій площі. Під час заходу кияни отримали вхідні квитки, стали в чергу та пройшли через символічний вхід до майбутнього музею.

Головна мета учасників акції – привернути увагу до того, що столичний міський голова виключив з порядку денного пленарного засідання Київради 7 червня питання про створення музею на Поштовій. Організатори заходу висловили сподівання, що відповідний проект рішення все ж розглянуть і підтримають депутати.

Музей, поштова, Київ

"Питання Поштової площі уособлює все, що наболіло не лише в Києві, а й в усій Україні, а тому сьогоднішня акція є принциповою та дуже вагомою. Без вас, кияни, цього б всього не сталося. Ми знаємо, що це тільки перші кроки. Але наша спроможність зробити їх і об’єднатися навколо бачення, яким буде Київ – безцінна", – заявив голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" - Київ, автор проекту рішення про створення музею на Поштовій Сергій Гусовський.

До акції приєднався і народний депутат партії "Об’єднання "Самопоміч" Єгор Соболєв.

"Рішення про створення музею на Поштовій – надважливе, тому я бажаю колегам з Київради вийти сьогодні з перемогою. Сподіваюся, в такій самій компанії ми зберемося з вами за декілька років біля справжнього входу до реального музею", – звернувся до киян нардеп.

Нагадаємо, 19 квітня Київрада проголосувала в першому читанні за проект рішення про створення музею на Поштовій площі. Документ передбачаэ ініціювання припинення інвестиційного договору з компанією, що будує на Поштовій підземний ТРЦ, передачу недобудови у власність міста, продовження археологічних досліджень і створення сучасного музею.

Музей, Поштова, Київ

7 червня цей проект рішення мали розглядати в другому читанні, але столичний мер з невідомих причин не включив його до порядку денного пленарного засідання.

Додамо, аби підтримати розгляд цього питання 7 червня, активісти запустили флешбом #ДеньНебайдужості.

Детальніше про розвиток подій на Поштовій – читайте тут.

Теги: Новини культури Новини України Новини політики Новини Києва Фотоновини протести Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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