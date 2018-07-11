Музей на Поштовій: у Київраді підтримали проект рішення про припинення інвестиційного договору

Комісія Київради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики підтримала проект рішення про припинення інвестиційного договору з компанією, яка будує торгівельний центр на Поштовій площі.

Документ, який підготувала столична "Самопоміч" спільно з іншими фракціями Київради, розглядали 11 липня.

Як заявив співавтор проекту рішення, голова фракції "Об’єднання "Самопоміч" Сергій Гусовський, припинення інвестиційного договору – невід’ємна складова створення музею на Поштовій площі.

У вересні цей проект рішення дійде до сесійної зали і має бути проголосований! Бо це — останній потужний бар'єр на шляху створення музею на Поштовій,

– додав Сергій Гусовський.

Вищезгаданий документ передбачає три сценарії, метою яких є припинення договору з ТОВ "Хенсфорд-Україна" про будівництво підземного ТРЦ на Поштовій. Зокрема, пропонується такий алгоритм вирішення питання:

КМДА запропонує ТОВ "Хенсфорд-Україна" припинити інвестиційний договір за згодою сторін;

Якщо інвестор відмовиться добровільно припинити договір, то КМДА проаналізує, чи належно виконувалися вимоги договору і, за наявності порушень, скористається правом розірвати договір в односторонньому поряду;

Якщо немає згоди сторін або порушень у виконанні інвестиційного договору, КМДА ініціює розірвання договору через суд у зв’язку з істотною зміною обставин (виявлення численних знахідок археологічного характеру, що мають визначну історико-культурну цінність).

Комісія з питань торгівлі, визначена профільною, підтримала проект рішення з рекомендацією розширити формулювання з "звернутися до інвестора з письмовою пропозицією щодо припинення договору" до "звернутися до інвестора з письмовою пропозицією щодо припинення або зміни договору".

Нагадаємо, 21 червня Київрада проголосувала за створення музею на Поштовій площі, але позиція про розірвання інвестиційного договору не стала складовою цього рішення.