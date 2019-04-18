Муженко: Росія може за годину перетворити війну на Донбасі у повномасштабну

Особливість російсько-української війни полягає в тому, що упродовж всього години вона може перетворитися у повномасштабний конфлікт із залученням сухопутних, морських та авіаційних сил.

Цьому сприяє дислокація військ РФ, які розташовані вздовж україно-російського кордону, в окупованому Криму та навіть у Білорусі. Тобто російська армія без особливої підготовки може розпочати активі військові дії. Про це розповів начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко в інтерв’ю "Фактам".

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За нашими розрахунками і за розрахунками НАТО, підрозділи російської армії на 70% готові до ведення боїв. Якщо в Україні виникне хаос, тоді настане найсприятливіший час, щоб такі дії почати,

– наголосив Муженко.

За його словами, інтереси Російської Федерації набагато масштабніші, ніж захоплення Криму і частини Донбасу. Росія намагається відновити територію колишнього Радянського Союзу, стати глобальним гравцем в геополітиці. І на шляху реалізації цих амбіцій у них стоїть Україна.

Окрім того, Муженко додає, що Росії необхідний промисловий оборонний потенціал України, аби максимально наростити свої можливості.

"У нас є підприємства, які постачали вузли, агрегати, системи озброєння для радянської, а потім і російської армії. Росії їх зараз бракує, з цим і пов'язане деяке гальмування програм переозброєння їх Збройних Сил. Йдеться про ракетні системи, силові установки, двигуни кораблів і вертольотів відповідних класів, які виробляються у нас. Так що у них є ряд серйозних мотивацій для дій наступального агресивного характеру", – додав він.

Що відомо про війну на Донбасі? Військовий конфлікт на Сході України розпочався, коли російські загони вторглися у квітні 2014 року на територію Донбасу. Це сталося після захоплення Криму Росією та проголошення суверенітету так званих "ДНР" і "ЛНР". Попри численні докази причетності Росії до війни, офіційно держава-агресор не визнає факту вторгнення в Україну. За попередніми підрахунками, за 5 років війни на Донбасі загинули майже три тисячі українських військовослужбовців.



Останнім часом військові ЗСУ можуть похвалитися успішною ліквідацією ворожих позицій та техніки окупантів на Донбасі. Їм вдалося знищити бойову машину піхоти проросійських бойовиків на Світлодарській дузі. Згодом, бійці ЗСУ завдали потужного удару та ліквідували укріплену позицію окупантів з якої вони часто обстрілювали сили ОС з кулеметів.



Окрім того, бійці знищили склад боєприпасів окупантів, який після удару феєрично спалахнув та згорів дотла. Внаслідок удару також загинули два бойовики.





Карта окупованих Росією територій на Донбасі