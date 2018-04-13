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"Муженко тримає руку на пульсі": в ЗСУ прокоментували можливість вторгнення Росії

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Віктор Муженко знає про можливе вторгнення Росії в Україну восени 2018 року
Віктор Муженко знає про можливе вторгнення Росії в Україну восени 2018 року / Фото з вільних мереж

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко знає про можливі плани Росії восени 2018 року скоїти нову спробу дестабілізації в Україні. При цьому Муженко "тримає руку на пульсі".

Про це в коментарі виданню "Обозреватель" розповів керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

Зазначимо, раніше СБУ стало відомо, що група в оточені президента Росії Володимира Путіна займається створенням передумов для введення військ РФ в Україну вже восени 2018 року.

Щодо внутрішньої готовності Збройних сил, то це неодноразово зазначав начальник Генштабу, що він постійно тримає на руку на пульсі цього питання. Нещодавно також була заява від начальника Генштабу про те, що залишається загроза повномасштабної агресії від РФ,
– розповів речник ЗСУ.

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Він також запевнив, що "ЗСУ виконують ті завдання, які мають виконувати", а українці можуть "спати спокійно".

"ЗСУ вже більш, ніж 4 роки воюють з країною-агресором, як ви думаєте, в якому режимі вони виконують завдання? В посиленому. Є особливий період, Збройні сили перебувають на особливому періоді, виконують всі завдання, які безпосередньо покладаються на ЗСУ", – додав Сеник.

Теги: Новини України Новини Росії Збройні Сили України Віктор Муженко Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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