Музичний сервіс Deezer знизив тарифи для українців

Популярний музичний сервіс Deezer запустив свою українську локалізацію. Він став доступним українською мовою, а в бібліотеці сервісу з'явиться плейлисти з виключно українською музикою.

Про це пише видання ain.ua.

Але це не всі приємні новини – Deezer запускає спеціальні тарифи для України. Тож українцям цей сервіс обійдеться вдвічі дешевше, ніж платять у всьому світі.

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Більшість функцій Deezer доступні безкоштовно, однак між треками часто з’являється реклама, треки відтворюються у випадковому порядку та недоступна функція офлайн-прослуховування.

Якщо ж ви купите підписку Premium +, вона відкриває весь спектр можливостей Deezer. Так, у всьому світі ця підписка коштує 7 євро на місяць (225 гривень), але для українців компанія запустила спеціальний тариф – 3,99 євро (близько 130 гривень) на місяць.

При цьому перші 30 днів українці можуть користуватись сервісом безкоштовно.

Також доступний пакет Deezer Family, який об'єднує в одному акаунті до 6 членів родини, в Україні буде коштувати 5,99 євро (близько 190 гривень). Український напрямок Deezer очолить музичний редактор Сергій Кейн.

"Deezer зацікавився в Україні, тому що поліпшення локалізації - один із стратегічних пріоритетів компанії. Фізичного офісу і команди поки немає, зате з'явився перший український співробітник. Розширення буде залежати від затребуваності технології стрімінга в країні. В останні кілька місяців кількість українських підписок на Deezer зростає, а значить фундамент закладено", – розповів Сергій Кейн.

Що таке Deezer? Це сайт для прослуховування музики. Користувачі можуть слухати музику на різних пристроях онлайн чи офлайн. Станом на початок 2016 року представлено понад 40 мільйонів ліцензованих треків, більш ніж 2 мільйонів альбомів та понад 100 млн плейлистів.