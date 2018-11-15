Музичук зіграла у нічию у півфіналі Чемпіонаті світу з шахів проти екс-українки

Львівська гросмейстер Марія Музичук у першій партії півфіналу Чемпіонату з шахів у Росії не зуміла обіграти екс-українку Катерину Лагно.

Музичук грала білими, але на 23-у ході суперниці погодилися на нічию. Відтак друга партія буде зіграна вже у п’яницю, 16 листопада. Цього разу Лагно гратиме білими. Якщо і у цій партії буде зафіксована нічия, то суперниці зіграють тай-брейк.

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Варто зазначити, що Катерина Лагно – уродженка Львова, яка до 2014 року виступала за збірну України.

Нагадаємо, у другому півфіналі грають чинна чемпіонка світу китаянка Цзюй Веньцзюнь та Олександра Костенюк.

Загальний призовий фонд ЧС-2018 становить 450 тисяч доларів. Переможець отримає 60 тисяч, доларів фіналіст – 30 тисяч доларів, півфіналісти – по 20 тисяч доларів.