Музика літака та сучасне мистецтво: в Івану-Франківську розпочався фестиваль Porto Franko
Івано-Франківськ на декілька днів перетворили на справжній повітряний порт, адже там триває міжнародний фестиваль Porto Franko. Поруч з акторами, музикантами, співаками та художниками виступають незвичайні артисти – літаки та гелікоптери.
Міжнародний фестиваль Porto Franko відкрили футуристичною оперою "Аерофонія".
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На трибунах – стюардеси, а в самому центрі футбольного поля – злітна смуга та літак АН-2. Він є хедлайнером цьогорічного фестивалю. Привезли його з Косова спеціальним причепом.
Щоб змусити літак виконувати свою партію так, як потрібно музикантам, вони тісно співпрацювали із екіпажем. І машина зазвучала справді по нотах.
Головним інструментом став український літак АН-2
В "Аерофонії" поєднали голос і шум, електронні баси та світлове шоу. А своїм вокалом глядачів зачаровували артисти NOVA OPERA. Вони були одягнені у костюми пілотів.
Автор дев'яноста відсотків текстів "Аерофонії" є письменник Юрій Іздрик. Частину своїх текстів він читав на сцені під музичним супроводом.
Юрій Іздрик
За задумом організаторів, Івано-Франківськ на 5 днів перетворився на величезний повітряний порт. Гвинтокрили та літаки заполонили місто. А глядачі не приховують свого захвату.
Цьогоріч шоу вже встановило новий рекорд України за перше виконання двигуном літака музичної партії.
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