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Музика літака та сучасне мистецтво: в Івану-Франківську розпочався фестиваль Porto Franko

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Івано-Франківськ на декілька днів перетворили на справжній повітряний порт, адже там триває міжнародний фестиваль Porto Franko. Поруч з акторами, музикантами, співаками та художниками виступають незвичайні артисти – літаки та гелікоптери.

Міжнародний фестиваль Porto Franko відкрили футуристичною оперою "Аерофонія".

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На трибунах – стюардеси, а в самому центрі футбольного поля – злітна смуга та літак АН-2. Він є хедлайнером цьогорічного фестивалю. Привезли його з Косова спеціальним причепом.

Щоб змусити літак виконувати свою партію так, як потрібно музикантам, вони тісно співпрацювали із екіпажем. І машина зазвучала справді по нотах.


Головним інструментом став український літак АН-2

В "Аерофонії" поєднали голос і шум, електронні баси та світлове шоу. А своїм вокалом глядачів зачаровували артисти NOVA OPERA. Вони були одягнені у костюми пілотів.

Автор дев'яноста відсотків текстів "Аерофонії" є письменник Юрій Іздрик. Частину своїх текстів він читав на сцені під музичним супроводом.


Юрій Іздрик

За задумом організаторів, Івано-Франківськ на 5 днів перетворився на величезний повітряний порт. Гвинтокрили та літаки заполонили місто. А глядачі не приховують свого захвату.

Цьогоріч шоу вже встановило новий рекорд України за перше виконання двигуном літака музичної партії.

Більше дивіться у сюжеті. 

Теги: Новини України Новини Івано-Франківська Фестивалі Музика Новини культури Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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