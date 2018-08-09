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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Музика проти футболу: в Україні вже другий матч УПЛ переносять через концерти на стадіонах

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"Арена Львів"
"Арена Львів"

У той час як футбольні клуби не можуть зібрати повні стадіони на своїх матчах, це цілком успішно роблять музиканти. Відтак коли концерти та футбольні матчі накладаються, перевагу віддають саме першим.

Спочатку у матчі 2-ого туру УПЛ одеський "Чорноморець" на власному стадіоні в Одесі мав приймати львівські "Карпати". Гра була запланована на 29 липня. Однак 28 липня на цьому стадіоні був запланований концерт Олега Винника. Відтак матч одеситів довелося перенести до Львова (через це "Карпати" перші чотири матчі УПЛ зіграли на власному полі).

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Історія дещо повториться у 5-му турі УПЛ. 18 серпня ФК "Львів" прийматиме донецький "Шахтар". "Городяни" свої домашні матчі проводять на "Арені Львів". Та матч з "гірниками" зіграють на стадіоні "Україна". Адже у той же день на "Арені Львів" відбудеться концерт "Українська пісня".

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Теги: Новини спорту Футбол УПЛ ФК Львів Шахтар
Джерело: 24 Канал
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