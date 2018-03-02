Музика весни: найкращі концерти вихідних 2-4 березня
З приходом весни хочеться яскравих емоцій, зокрема, послухати гарну музику. Читайте далі нашу афішу заходів 2-4 березня у Києві.
Афіша подій у Києві на 2-4 березня
LARA FABIAN
Палац Україна
2-4 березня, 19:00
Вартість: 550 - 5500 грн/придбати квитки
Лара Фабіан – головний популяризатор французького шансону і просто неймовірно талановита співачка, якій підспівує на концертах весь зал. Крім виконання вже знайомих хітів, під час виступу Лара презентує тринадцятий студійний альбом "Camouflage". Чуттєвий і ніжний french-pop, що зробив співачку відомою на весь світ, радуватиме її українських шанувальників три дні поспіль: з 2 по 4 березня.
Лара Фабіан
STAR ORCHESTRA: ЗЛАТА ОГНЄВІЧ
Caribbean Club
2 березня, 20:00
Вартість: 290 - 1490 грн/придбати квитки
Star & Orchestra – це масштабний мистецький проект Caribbean Club, в рамках якого відомі вокалісти України в супроводі джаз-оркестру виконують улюблені хіти золотої ери в історії музики. Весняну серію концертів відкриє неймовірна Злата Огнєвіч. А разом з нею Елла Фітцджеральд, Ета Джеймс і Арета Франклін. Готуйте ваші кращі вечірні наряди і приходьте 2 березня в Caribbean Club!
Злата Огнєвіч
АНТОХА МС
‘Atlas
2 березня, 20:00
Вартість: 650 грн/придбати квитки
Презентація альбому "Поради для молодят" підійде всім, хто хоче зарядитися гарним настроєм, потанцювати або прийти на концерт всією родиною. Антоха МС може стати мостом між поколіннями, а тому центральні теми його пісень – це сім'я, друзі і щасливий спосіб життя. Концерт пройде в київському клубі ‘Atlas 2 березня, о 20:00!
Антоха МС
ALEKSEEV
Forsage Dance Club
2 березня, 23:00
Вартість: 300 грн/придбати квитки
За два роки на сцені Alekseev не тільки став володарем десятка престижних музичних премій, а й створив унікальний творчий світ, який підкорив серця сотні тисяч українців. І незважаючи на те, що співак зараз активно готується до "Євробачення-2018", в якому представить Білорусь, 2 березня в Forsage Dance Club він дасть ексклюзивний клубний концерт. Танцювати почнемо з 23:00 і до ранку!
Alekseev
LORDS OF THE SOUND: Marvel vs. DC Comics
Палац Спорту
3 березня, 18:00
Вартість: 200 - 1000 грн/придбати квитки
Кращий симфонічний оркестр країни Lords of the Sound перегорнув масове уявлення про те, що інструментальна музика – це нудний застарілий жанр. Приємно, що незважаючи на постійні гастролі по світу, колектив ніколи не забуває про українського слухача. 2 березня під Палацом Спорту зберуться не лише шанувальники Lords of the Sound, а й всі фанати коміксів і фільмів про супергероїв, адже нова програма називається "Marvel vs. DC Comics"!
TAYANNA
Caribbean Club
3 березня, 19:00
Вартість: 220 - 1100 грн/придбати квитки
Tayanna вже другий рік знаходиться на слуху і не збирається зупинятися. У 2018 вона почала з участі в національному відборі пісенного конкурсу "Євробачення 2018", де стала фаворитом аудиторії. У Caribbean Club співачка поділиться з фанатами новою концертною програмою, а романтичний музичний вечір в компанії Tayanna стане відмінним подарунком вашій другій половинці.
Tayanna
ELUVEITIE
‘Atlas
4 березня, 19:00
Вартість: 690 - 900 грн/придбати квитки
Швейцарський гурт Eluveitie найлегше описати словами "folk-metal, змішаний з мелодійним death-metal". Незвично, чи не так? Сама назва відсилає слухача до стародавнього племені гельветів, які за часів Римської Імперії населяли північно-західну частину сучасної Швейцарії. У своїй творчості група активно використовує стародавні народні інструменти, а тексти пісень написані галльською мовою. 4 березня концерт в 'Atlas запустить машину часу і відправить меломанів в історичну музичну подорож.