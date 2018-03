Музика весни: найкращі концерти вихідних 2-4 березня

З приходом весни хочеться яскравих емоцій, зокрема, послухати гарну музику. Читайте далі нашу афішу заходів 2-4 березня у Києві.

Афіша подій у Києві на 2-4 березня

LARA FABIAN

Палац Україна

2-4 березня, 19:00

Вартість: 550 - 5500 грн/придбати квитки

Лара Фабіан – головний популяризатор французького шансону і просто неймовірно талановита співачка, якій підспівує на концертах весь зал. Крім виконання вже знайомих хітів, під час виступу Лара презентує тринадцятий студійний альбом "Camouflage". Чуттєвий і ніжний french-pop, що зробив співачку відомою на весь світ, радуватиме її українських шанувальників три дні поспіль: з 2 по 4 березня.

Лара Фабіан

STAR ORCHESTRA: ЗЛАТА ОГНЄВІЧ

Caribbean Club

2 березня, 20:00

Вартість: 290 - 1490 грн/придбати квитки

Star & Orchestra – це масштабний мистецький проект Caribbean Club, в рамках якого відомі вокалісти України в супроводі джаз-оркестру виконують улюблені хіти золотої ери в історії музики. Весняну серію концертів відкриє неймовірна Злата Огнєвіч. А разом з нею Елла Фітцджеральд, Ета Джеймс і Арета Франклін. Готуйте ваші кращі вечірні наряди і приходьте 2 березня в Caribbean Club!

Злата Огнєвіч

АНТОХА МС

‘Atlas

2 березня, 20:00

Вартість: 650 грн/придбати квитки

Презентація альбому "Поради для молодят" підійде всім, хто хоче зарядитися гарним настроєм, потанцювати або прийти на концерт всією родиною. Антоха МС може стати мостом між поколіннями, а тому центральні теми його пісень – це сім'я, друзі і щасливий спосіб життя. Концерт пройде в київському клубі ‘Atlas 2 березня, о 20:00!

Антоха МС

ALEKSEEV

Forsage Dance Club

2 березня, 23:00

Вартість: 300 грн/придбати квитки

За два роки на сцені Alekseev не тільки став володарем десятка престижних музичних премій, а й створив унікальний творчий світ, який підкорив серця сотні тисяч українців. І незважаючи на те, що співак зараз активно готується до "Євробачення-2018", в якому представить Білорусь, 2 березня в Forsage Dance Club він дасть ексклюзивний клубний концерт. Танцювати почнемо з 23:00 і до ранку!

Alekseev

LORDS OF THE SOUND: Marvel vs. DC Comics

Палац Спорту

3 березня, 18:00

Вартість: 200 - 1000 грн/придбати квитки

Кращий симфонічний оркестр країни Lords of the Sound перегорнув масове уявлення про те, що інструментальна музика – це нудний застарілий жанр. Приємно, що незважаючи на постійні гастролі по світу, колектив ніколи не забуває про українського слухача. 2 березня під Палацом Спорту зберуться не лише шанувальники Lords of the Sound, а й всі фанати коміксів і фільмів про супергероїв, адже нова програма називається "Marvel vs. DC Comics"!

TAYANNA

Caribbean Club

3 березня, 19:00

Вартість: 220 - 1100 грн/придбати квитки

Tayanna вже другий рік знаходиться на слуху і не збирається зупинятися. У 2018 вона почала з участі в національному відборі пісенного конкурсу "Євробачення 2018", де стала фаворитом аудиторії. У Caribbean Club співачка поділиться з фанатами новою концертною програмою, а романтичний музичний вечір в компанії Tayanna стане відмінним подарунком вашій другій половинці.

Tayanna

ELUVEITIE

‘Atlas

4 березня, 19:00

Вартість: 690 - 900 грн/придбати квитки

Швейцарський гурт Eluveitie найлегше описати словами "folk-metal, змішаний з мелодійним death-metal". Незвично, чи не так? Сама назва відсилає слухача до стародавнього племені гельветів, які за часів Римської Імперії населяли північно-західну частину сучасної Швейцарії. У своїй творчості група активно використовує стародавні народні інструменти, а тексти пісень написані галльською мовою. 4 березня концерт в 'Atlas запустить машину часу і відправить меломанів в історичну музичну подорож.