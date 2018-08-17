Музикант гурту "Океан Ельзи" Мілош Єліч покинув колектив, – ЗМІ
Гурт "Океан Ельзи" покинув один з його учасників – сербський музикант, клавішник і аранжувальник Мілош Єліч. Чоловік це зробив напередодні знакового для колективу концерту.
Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на інсайдера з близького оточення лідера гурту Святослава Вакарчука.
За його словами, причиною такого рішення стали непрості стосунки Мілоша Єліча з іншими учасниками гурту, які загострювались останнім часом. Окрім цього, ймовірною причиною звільнення клавішника "Океану Ельзи" були його інші проекти, які потребували дуже багато вільного часу.
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Інформацію про вихід Мілоша Єліча з популярного колективу підтверджує й останній трек з назвою "Скільки нас". Згідно з описом, клавішник не виступив музикантом чи саунд-продюсером треку, як це колись було. Натомість клавішну партію виконав сам лідер гурту Святослав Вакарчук, а продюсерами виступили фронтмен колективу і Віталій Телезін – відомий музичний продюсер.
Попри таку резонансну інформацію на офіційному сайті "Океан Ельзи" розмістили фото з репетиції колективу. Відомо, що гурт готується до Дня Незалежності, адже саме 24 серпня музиканти виступлять в Києві з чималою програмою. На знімку видніється Мілош Єліч.
Зазначимо, що Мілош Єліч приєднався до популярного колективу у 2004 році. Тоді сербський клавішник працював над аранжуванням музики для струнного квартету акустичної програми "Тихий Океан". Це і стало початком тривалої співпраці з "Океан Ельзи". Окрім роботи в колективі, Мілош Єліч пише авторську музику для постановок театру, кіно та акустичних проектів.
Мілош Єліч – не тільки успішний музикант, але й батько. Чоловік з чарівною дружиною Наталією виховують трьох дітей, з якими нещодавно знялися у сімейній фотосесії для глянцю.
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