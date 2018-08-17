21:58
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 20°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Брудні танці Марченко. Батл між НАБУ і САП
Вєсті.UA
20:13, сьогодні
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

Музикант гурту "Океан Ельзи" Мілош Єліч покинув колектив, – ЗМІ

981 Читать новость на русском
Гурт "Океан Ельзи" покинув Мілош Єліч
Гурт "Океан Ельзи" покинув Мілош Єліч / Фото з вільних джерел

Гурт "Океан Ельзи" покинув один з його учасників – сербський музикант, клавішник і аранжувальник Мілош Єліч. Чоловік це зробив напередодні знакового для колективу концерту.

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на інсайдера з близького оточення лідера гурту Святослава Вакарчука. 

За його словами, причиною такого рішення стали непрості стосунки Мілоша Єліча з іншими учасниками гурту, які загострювались останнім часом. Окрім цього, ймовірною причиною звільнення клавішника "Океану Ельзи" були його інші проекти, які потребували дуже багато вільного часу.

Читайте також: Концерт "Океан Ельзи" в Києві: Святослав Вакарчук зробив важливий анонс до свого виступу

Інформацію про вихід Мілоша Єліча з популярного колективу підтверджує й останній трек з назвою "Скільки нас". Згідно з описом, клавішник не виступив музикантом чи саунд-продюсером треку, як це колись було. Натомість клавішну партію виконав сам лідер гурту Святослав Вакарчук, а продюсерами виступили фронтмен колективу і Віталій Телезін – відомий музичний продюсер.

Попри таку резонансну інформацію на офіційному сайті "Океан Ельзи" розмістили фото з репетиції колективу. Відомо, що гурт готується до Дня Незалежності, адже саме 24 серпня музиканти виступлять в Києві з чималою програмою. На знімку видніється Мілош Єліч. 

 

Зазначимо, що Мілош Єліч приєднався до популярного колективу у 2004 році. Тоді сербський клавішник працював над аранжуванням музики для струнного квартету акустичної програми "Тихий Океан". Це і стало початком тривалої співпраці з "Океан Ельзи". Окрім роботи в колективі, Мілош Єліч пише авторську музику для постановок театру, кіно та акустичних проектів. 

Мілош Єліч – не тільки успішний музикант, але й батько. Чоловік з чарівною дружиною Наталією виховують трьох дітей, з якими нещодавно знялися у сімейній фотосесії для глянцю. 

 

Теги: LifeStyle Океан Ельзи Музика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
сьогодні, 21:00 Амулеты из детей: о чем говорят ритуальные убийства в Малави
Іван Яковина
Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
сьогодні, 21:00 Чому суддю-викривача Гольник не пускають до Антикорупційного суду
Роман Маселко
Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте
сьогодні, 20:00 Топ кандидатів у президенти, про яких ви навряд чи знаєте
Крістіна Бердинських
Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте, – продюсер Бебешко про Кузьму та нинішній шоу-біз
сьогодні, 19:01 Я перепрацював з усіма, кого ви знаєте, – продюсер Бебешко про Кузьму та нинішній шоу-біз
Катерина Петренко
Подорожі Україною: первозданна Миколаївщина, яку неодмінно варто побачити
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: первозданна Миколаївщина, яку неодмінно варто побачити
Тетяна Бучок
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук