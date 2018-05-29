Музикант гурту Pianoбой потрапив у жахливу ДТП в Києві: фото

Гітарист популярного українського гурту Pianoбой Володимир Павловський разом з подругою потрапили в серйозну аварію у центрі Києва.

Про це музикант розповів на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Павловського, він разом із дівчиною їхав по вулиці Грушевського на позашляховику марки Mitsubishi Outlander, як раптом їх автомобіль поламався. У зв'язку з цим гітарист змушений був зупинитися і якраз у цей час в їхнє авто врізалася інша машина.

І тут дикий удар ззаду. Я як раз дивився на праві двері, і вони за півмілісекунди увігнулися всередину. Удар був такої сили, що ми відразу виявилися на зустрічній смузі і там зачепили Mercedes. Я швидко прийшов до тями і запитав у дівчини, все чи з нею добре і чи може вона вийти. Двері заклинило. Я зрозумів, що діяти потрібно оперативно, так як може вибухнути балон з газом. Витягнув дівчину з машини і побачив картину Рєпіна: мені в зад в'їхав чувак на AUDI Q7 на естонських номерах. Він був у м'ясо п'яний і почав говорити, що подзвонить Авакову,

– розповів Павловський.

Як зауважив гітарист Pianoбой, його голова і руки були у крові, тому йому знадобилася медична допомога. На щастя, ні музикант, ні дівчина сильно не постраждали.

"Ми дивом залишилися живі. На мені немає подряпин і мала теж у порядку. Болить ж*па і голова, але все ок. Чудом не пошкодили гітару й іншу апаратура. Але ось тачка – разлуплена в мотлох і відновленню не підлягає, п'яний водій сидить у СІЗО, а третій чувак – просто в шоці", – додав музикант.