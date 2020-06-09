Рада директорів МВФ у вівторок, 9 червня, ухвалила рішення щодо виділення Україні 5 мільярдів доларів за новою 18-місячною програмою фінансування. Цю інформацію оприлюднив колишній міністр економіки Тимофій Милованов. За його словами, це неофіційні дані.

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Милованов зауважив, що нова програма співпраці є розрахованою на короткий термін – 18 місяців. У її межах Фонд виділить Україні 5 мільярдів доларів. Ці гроші мають піти на допомогу Україні у боротьбі з наслідками коронавірусу.

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Програма відкриває доступ до іншого фінансування. Це дозволить закрити потреби бюджету та пройти економічну кризу цього року з мінімальними втратами,

– наголосив колишній міністр.

Він додав, що ця позика від МВФ власне і є позикою у загальному розумінні. Водночас Фонд запропонував низькі відсотки, які якраз є потрібними Україні під час кризи.

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Угода між Україною та МВФ на 5 мільярдів: основне

21 травня Україна та МВФ остаточно домовилися про нову програму кредитування Stand By Arrangement (SBA). Це сталося буквально за кілька годин після підписання Зеленським "антиколомойського" закону про банки.

Що передбачає ця програма

5 мільярдів доларів на 18 місяців;

гроші дадуть Україні на підтримку бюджету та платіжного балансу (детальніше читайте за цим посиланням).

1,9 мільярда – перший транш, а другий мав би надійти у четвертому кварталі 2020 року.

Раніше МВФ і Україна обговорювали іншу програму фінансування через кризову ситуацію – так звану програму EFF. Вона спочатку передбачала 5,5 мільярда доларів кредиту. Потім мовилося про 8 мільярдів протягом трьох років, 5 з яких Україна отримала б до кінця 2021 року. Але зрештою Фонд переорієнтувався та замінив її вищезазначеною Stand By.