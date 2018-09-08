МВФ-батл: выдержит ли Гройсман давление банкиров-ревизоров?

"К нам приехал ревизор!". Именно так можно резюмировать публикации украинских СМИ о визите в Украину миссии Международного валютного фонда во главе с Роном ван Руденом.

Как отметил постоянный представитель МВФ в Украине Йост Люнгман, миссия Фонда будет работать в Киеве до 19 сентября для "обсуждения актуальных экономических вопросов и экономической политики, а также следующих шагов, включая финансовую помощью от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение развития экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста".

Читайте также: В Украину приехал представитель МВФ: поднимут ли цены на газ для населения

Не секрет, что сейчас долг Украины перед кредиторами составляет 70 миллиардов долларов. Из них 50 миллиардов долларов было заимствовано в 2004-2014 гг. В последующие годы мы должны вернуть больше 30 миллиардов долларов. Фактически – это долговое рабство наших детей и даже внуков.

Украина вынуждена платить. Иначе мы не получим новых кредитов и не сможем поддерживать на плаву собственную экономику.

Как утверждает украинский экономист Даниил Монин, по итогам августа Украина выплатила МВФ 604 миллиона долларов процентов и тела кредита. А также 447 миллионов долларов по другим валютным долгам. Это более 1 миллиарда долларов в месяц. В целом это одна из причин нынешней девальвации.

Сегодня без кредитов МВФ украинская финансовая система уже не работает.

Так, новый транш в 1,9 миллиардов долларов должен закрыть наши финансовые дыры и спасти Украину от дефолта. Нам нужны эти средства, чтобы открыть для Украины возможность получить деньги от других международных кредиторов – Всемирного банка (800 млн долларов) и Евросоюза (500 млн евро) до конца этого года.

Последний транш от МВФ – на сумму в 1 млрд долларов – Киев получал в апреле 2017 года. Он стал четвертым за два года действия программы расширенного финансирования, в течение которых Украина получила 7,6 миллиардов долларов по общим 17,5 миллиардов долларов, на которые рассчитана вся программа. Ее срок заканчивается в начале 2019 года.

Что же требует МВФ в обмен на новые кредиты?

МВФ продолжает настаивать на выравнивании цены газа для населения и промышленности. Это означает, что газ для людей с 1 октября 2018 может подорожать на 60%.

Кабмин во главе с Владимиром Гройсманом на это категорически не соглашается, но у него по факту нет шансов.

Во-первых, при таких условиях в Украине резко возрастет количество субсидиантив, а бюджет потребует вместо 70 миллиардов гривен на субсидии вдвое больше – почти 114 миллиардов гривен.

Во-вторых, если Гройсман согласится на повышение цены на газ – его рейтинг (который все еще держится) обречен на обвал.

Премьер это понимает и пока сопротивляется, пытается смягчить удар. Переговоры продолжаются. А правительство, как утверждают официальные источники: "делает все для того, чтобы убедить МВФ ослабить требования для получения критически важного транша".

Можно согласиться с теми экспертами, которые считают, что перед Гройсманом стоит выбор: либо поднимать цену на газ и получить транш, или объявлять дефолт, который будет означать девальвацию гривны, стремительную инфляцию и неконтролируемый рост цен на газ для промышленности.

На Банковой хотят чтобы Гройсман сдался. Таким образом им удалось бы решить вопрос конкуренции с Кабмином и перевести стрелки ответственности с президента на премьера.

Но на Грушевского имеют контраргумент: меморандум с МВФ, где присутствует требование поднять цену на газ, был подписан еще в 2014 году и там подписи Валерии Гонтаревой и Натальи Яресько, которые уже давно выехали из Украины. С другой стороны, обе они являются креатурами Банковой, а не Кабмина.

Однако выбор у Гройсмана не велик: либо пойти на увеличение тарифов на 60%, либо объявить о дефолте, веерных отключениях, инфляции и заморозке депозитов.

В последнем случаи это политическая смерть, а в первом варианте есть призрачный шанс выторговать у МВФ некоторые преференции.

Читайте также: Пятый транш от МВФ: состояние дел накануне начала переговоров