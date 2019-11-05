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      МВФ не дасть Україні гроші через корупцію і проблеми з "Приватбанком", – The Wall Street Journal

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      МВФ не дасть Україні гроші через Приватбанк - вимоги МВФ 2019 до Зеленського
      МВФ не буде у 2019 році допомагати Україні? / Ілюстративне фото (колаж 24 каналу)

      Міжнародний валютний фонд тимчасово зупинив обговорення подальшої фінансової допомоги Україні. В організації побоюються, що Президент України Володимир Зеленський не зможе відшкодувати мільярди доларів з начебто розграбованих банків.

      Мовиться про корупційну складову української політики та економіки. У МВФ вважають, що розслідування щодо виведення грошей з банків можуть не довести до кінця, пише The Wall Street Journal.

      Раніше у МВФ називали умови щодо нової програми для України

      Причому передовсім мовиться про банк, "колись контрольований близьким прихильником" (найімовірніше, натякають на Ігоря Коломойського та "Приватбанк").

      МВФ заявив президентові Зеленському, що той повинен наполегливо шукати зниклі гроші (сприяти розслідуванню щодо виведених з банків грошей – 24 канал), аби виконати свою обіцянку про очищення фінансової системи, підірвану шахрайством, відмиванням грошей та крадіжками,
      – пише WSJ.

      Видання стверджує: МВФ не говоритиме про наступний транш фіндопомоги Україні, поки уряд України не доведе, що намагається повернути ті приблизно 15 мільярдів доларів, які вивели з понад 100 банків.

      Фонд виявив недоліки у правовій базі, тотальну корупцію і домінування в значній частині економіки або неефективних державних підприємств, або олігархів,
      – до того ж заявив керівник місії МВФ в Україні Рон ван Роден.

      The Wall Street Journal пише, що зв'язалося з офіційними особами НБУ. І ті начебто запевнили, що намагаються заспокоїти МВФ і роблять спроби повернути зниклі кошти, вкладені в банки. 

      Нагадаємо, місія МВФ працювала в Україні з 11 по 26 вересня. Однак – поїхала геть без конкретних заяв. Мовляв – обговорення співпраці продовжимо. При цьому заступник голови НБУ Катерина Рожкова стверджує: МВФ заморозив перемовини з Україною через суперечку про націоналізацію "Приватбанку".

      Тим часом в ОП Зеленського говорять, що працюють над новою програмою співпраці з МВФ, розрахованою на 3 – 4 роки. І мають намір запустити її до кінця 2019 року. Прем'єр Гончарук розповів, що українська делегація у США домовилася з МВФ про новий візит до України в листопаді. 

      Читайте також: МВФ та Україна – історія непростих взаємин

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Гроші МВФ Транш МВФ ЗМІ Приватбанк Банки
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