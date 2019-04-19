МВФ оприлюднив офіційну позицію щодо націоналізації "Приватбанку"

Націоналізувати "Приватбанк" – міжнародні партнери України в 2016 році підтримали таке рішення уряду та НБУ. Адже це був єдиний ефективний спосіб захистити вкладників банку.

Таку заяву зробив у Києві 19 квітня пан Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні.

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Націоналізація "Приватбанку", на думку Люнгмана, врятував українських вкладників (і фізичних, і юридичних осіб) від грошових втрат. А також забезпечив стабільність фінансової системи.

Так, реалізація цього рішення потребувала 160 мільярдів гривень. І заплатили їх українські платники податків. Але це був необхідний крок, який "зміцнив економічне самопочуття країни".



Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні

Люнгман виділив кілька позитивних моментів, які МВФ вітає:

– Реформу корпоративного врядування "Приватбанку".

– Запровадження незалежної Наглядової Ради.

– Трансформацію бізнес-моделі банку, що вже позитивно вплинула на стійкість банківської системи.

Представник МВФ сказав, що Фонд підтримує зусилля НБУ з реформування фінансового сектору України. Але при цьому зазначив: "Важливо, щоби влада продовжувала свої зусилля щодо відшкодування втрат колишніми власниками проблемних банків".

У підсумку Люнгман пообіцяв, що міжнародні партнери України будуть ретельно стежити за подіями в цій сфері.