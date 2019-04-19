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      МВФ оприлюднив офіційну позицію щодо націоналізації "Приватбанку"

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      Коломойський судиться з Україною через "Приватбанк"
      Коломойський судиться з Україною через "Приватбанк" / Колаж 24 каналу

      Націоналізувати "Приватбанк" – міжнародні партнери України в 2016 році підтримали таке рішення уряду та НБУ. Адже це був єдиний ефективний спосіб захистити вкладників банку.

      Таку заяву зробив у Києві 19 квітня пан Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні. 

      Читайте також: Суд ухвалив ще одне рішення щодо націоналізації "Приватбанку" на користь Коломойського

      Націоналізація "Приватбанку", на думку Люнгмана, врятував українських вкладників (і фізичних, і юридичних осіб) від грошових втрат. А також забезпечив стабільність фінансової системи.

      Так, реалізація цього рішення потребувала 160 мільярдів гривень. І заплатили їх українські платники податків. Але це був необхідний крок, який "зміцнив економічне самопочуття країни".


      Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні

      Люнгман виділив кілька позитивних моментів, які МВФ вітає:

      – Реформу корпоративного врядування "Приватбанку".
      – Запровадження незалежної Наглядової Ради.
      – Трансформацію бізнес-моделі банку, що вже позитивно вплинула на стійкість банківської системи.

      Представник МВФ сказав, що Фонд підтримує зусилля НБУ з реформування фінансового сектору України. Але при цьому зазначив: "Важливо, щоби влада продовжувала свої зусилля щодо відшкодування втрат колишніми власниками проблемних банків".

      У підсумку Люнгман пообіцяв, що міжнародні партнери України будуть ретельно стежити за подіями в цій сфері.

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      Теги: Новини України Приватбанк МВФ Гроші НБУ
      Джерело: 24 канал
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