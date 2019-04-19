МВФ оприлюднив офіційну позицію щодо націоналізації "Приватбанку"
Націоналізувати "Приватбанк" – міжнародні партнери України в 2016 році підтримали таке рішення уряду та НБУ. Адже це був єдиний ефективний спосіб захистити вкладників банку.
Таку заяву зробив у Києві 19 квітня пан Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні.
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Націоналізація "Приватбанку", на думку Люнгмана, врятував українських вкладників (і фізичних, і юридичних осіб) від грошових втрат. А також забезпечив стабільність фінансової системи.
Так, реалізація цього рішення потребувала 160 мільярдів гривень. І заплатили їх українські платники податків. Але це був необхідний крок, який "зміцнив економічне самопочуття країни".
Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні
Люнгман виділив кілька позитивних моментів, які МВФ вітає:
– Реформу корпоративного врядування "Приватбанку".
– Запровадження незалежної Наглядової Ради.
– Трансформацію бізнес-моделі банку, що вже позитивно вплинула на стійкість банківської системи.
Представник МВФ сказав, що Фонд підтримує зусилля НБУ з реформування фінансового сектору України. Але при цьому зазначив: "Важливо, щоби влада продовжувала свої зусилля щодо відшкодування втрат колишніми власниками проблемних банків".
У підсумку Люнгман пообіцяв, що міжнародні партнери України будуть ретельно стежити за подіями в цій сфері.