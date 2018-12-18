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      МВФ погодив нову кредитну програму для України та виділив великий транш

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      МВФ погодив нову кредитну програму для України та виділив великий транш
      МВФ погодив нову кредитну програму для України та виділив великий транш / Фото з відкритих джерел

      Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України. Перший транш цієї програми, розміром 1,4 мільярдів доларів надійде вже найближчим часом.

      Про це повідомив Петро Порошенко у себе на Facebook-сторінці.

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      Раніше 24 канал повідомляв, що триває засідання Ради директорів МВФ, яка і визначиться з черговим кредитом для України в рамках нової програми співпраці Stand-by.

      Відомо, що загальний обсяг фінансування в рамках нової кредитної програми складе 3,9 мільярдів доларів.

      Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 мільярдів доларів США. Схвалено і рішення про виділення у рамках цієї програми першого траншу на 1,4 мільярдів доларів США, що відбудеться вже найближчим часом,
      — повідомив президент.

      Нова програма співпраці має замінити програму EFF, яка діяла в Україні з 2015 року.

       

      Теги: Петро Порошенко Новини України МВФ Транш МВФ Гроші Міністерство фінансів України Фінанси Кредит
      Джерело: 24 канал
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