МВФ відхилив всі компромісні варіанти Кабміну стосовно підвищення ціни на газ

У Міжнародному валютному фонді відкинули вже щонайменше 8 варіантів компромісів щодо підвищення ціни на газ для населення, які уряд України запропонував фонду за останній рік.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на своє джерела.

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"Але в тих випадках, які пропонуються урядом, враховується те, що рівень підвищення ціни, на якому наполягає МВФ, не підйомний для звичайних громадян", – підкреслив співрозмовник агентства.

За його словами, в уряді погоджувались обговорювати незначне поквартальне підвищення ціни на газ, яка не сильно відбилося б на платіжках громадян, а для найменш забезпечених було б взагалі не відчутним через механізм субсидій. Проте МВФ не погоджується на жоден з варіантів.

"В уряді зараз чекають реакції МВФ на цей варіант. На думку експертів, якщо в результаті вдасться досягти компромісу, то це буде перемога завдяки жорсткій принциповій переговорній позиції прем'єра і гнучкості в пошуку варіантів її реалізації", – зазначило джерело.

Нагадаємо, в Національному банку України заявили, що накопичили ресурсів у міжнародних резервах достатньо для виплат пікових платежів за державним боргом до 2020 року.