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МВФ зреагував на відставку міністра фінансів Данилюка

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МВФ зреагував на відставку міністра фінансів Данилюка
МВФ зреагував на відставку міністра фінансів Данилюка / Колаж 24 канал

Міжнародний валютний фонд не коментує відставку міністра фінансів України Олександра Данилюка, проте наголошує на необхідності збереження центральної ролі міністерства у фіскальній політиці.

Про це 7 червня у Вашингтоні заявив офіційний представник МВФ Джеррі Райс, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство фінансів повинне зберігати центральну і ключову роль у фіскальній політиці", – сказав представник МВФ.

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Відповідаючи на прохання прокоментувати рішення Верховної Ради України відправити Данилюка у відставку, Райс вказав, що МВФ не коментує персоналії і схожі персональні питання.

Водночас представник МВФ зазначив, що Данилюк відігравав важливу роль у переговорах з Україною. Райс також зазначив, що відправлений у відставку міністр був сильним прихильником реформ.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Раді підтримала подання Кабінету міністрів та власне очільника уряду Володимира Гройсмана щодо відставки міністра фінансів Олександра Данилюка. За це рішення проголосували 254 народні депутати.

Теги: МВФ Олександр Данилюк Новини України Новини політики Міністерство фінансів України
Джерело: 24 Канал
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