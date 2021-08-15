У МВС назвали 3 версії загибелі Павлова
15 серпня 2021 , 23:07Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У МВС заявили, що наразі є 3 версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло політика виявили 15 серпня у селі Вільне.
Директор з комунікацій відомства Артем Шевченко в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що первинні слідчі дії покажуть ознаки ймовірності одного з 3 варіантів.
Зауважте Загибель мера Кривого Рогу Павлова: що про нього відомо
Поліцейські Дніпропетровської області проводять слідчі дії. Завтра (16 серпня – 24 канал) картина буде більш-менш очевидна ніж та, яка сьогодні. Почекаймо,
– закликав Шевченко.
Які є версії
- Самогубство;
- вбивство;
- необережне поводження зі зброєю.
Загибель Павлова: головне
- Тіло Костянтина Павлова – мера Кривого Рогу та представника "Опозиційної платформи – За життя" виявили 15 серпня у селі на Дніпропетровщині. Біля мертвого політика лежала рушниця.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що триматиме цю справу на особистому контролі. Вже 16 серпня український лідер заслухає доповідь керівників правоохоронних органів, які розкажуть про перші результати розслідування. Окрім того, президент висловив співчуття рідним і близьким Павлова.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.