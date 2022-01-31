Таку заяву зробив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. За його словами, перші подробиці представлять ще до кінця тижня, тобто ще до 6 лютого.

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Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії

Єнін наголосив, що у МВС прагнуть зрозуміти, що призвело до неправомірного застосування нацгвардійцем Рябчуком вогнепальної зброї. Також у відомстві хочуть вжити заходів, аби не допустити повторення таких моторошних випадків у майбутньому. "Ми націлені на максимально ефективний результат", – запевнив заступник міністра.

Посадовець уточнив, що до складу комісії увійшли представники різних департаментів, секторів та напрямків. Вони, зокрема, перевірять реагування на скарги до керівників військової частини, в якій трапилася трагедія. Адже, як повідомляла нардепка Юлія Яцик, Рябчук попередив бійку між нацгвардійцями, натомість через це його почали цькувати й називати "стукачем".

Також комісія перевірить дотримання порядку зберігання, обігу та видачі зброї у військовій частині.

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