У МВС створили спецкомісію для розслідування трагедії на "Південмаші"

Стрілянина на "Південмаші" 27 січня вразила Україну жорстокістю та наслідками. 5 людей вбито, 5 зазнали поранень, серед яких і дуже важкі.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що через цей випадок створюють спеціальну слідчу комісію. Міністр Монастирський назвав завдання роботи цієї комісії.

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Яка мета створення спеціальної слідчої комісії через стрілянину на "Південмаші"

У МВС створюють спеціальну слідчу комісію щодо трагедії на заводі "Південмаш" (Південний машинобудівний завод). Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

Її мета:

Вивчити всі причини трагедії у Дніпрі.

Сформулювати пропозиції щодо змін у строковій службі в Нацгвардії й Держприкордонслужбі.

Міністр також додав, що наказав почати службову перевірку. Щодо комісії – її очолив перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Упродовж місяця вона має ретельно перевірити цей випадок і дати пропозиції щодо того, що необхідно змінити, щоб таких ситуацій ніколи не сталося в майбутньому,

– запевнив глава МВС.

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за висновками комісії, за словами Монастирського, будуть і кадрові рішення – щодо осіб, які допустили трагедію.