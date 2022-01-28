У МВС створили спецкомісію для розслідування трагедії на "Південмаші"
Джерело:МВС України
Стрілянина на "Південмаші" 27 січня вразила Україну жорстокістю та наслідками. 5 людей вбито, 5 зазнали поранень, серед яких і дуже важкі.
У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що через цей випадок створюють спеціальну слідчу комісію. Міністр Монастирський назвав завдання роботи цієї комісії.
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Яка мета створення спеціальної слідчої комісії через стрілянину на "Південмаші"
У МВС створюють спеціальну слідчу комісію щодо трагедії на заводі "Південмаш" (Південний машинобудівний завод). Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
Її мета:
- Вивчити всі причини трагедії у Дніпрі.
- Сформулювати пропозиції щодо змін у строковій службі в Нацгвардії й Держприкордонслужбі.
Міністр також додав, що наказав почати службову перевірку. Щодо комісії – її очолив перший заступник міністра Євгеній Єнін.
Упродовж місяця вона має ретельно перевірити цей випадок і дати пропозиції щодо того, що необхідно змінити, щоб таких ситуацій ніколи не сталося в майбутньому,
– запевнив глава МВС.
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