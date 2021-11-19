Глава МВС України Денис Монастирський заявив, що побудований "інтелектуальний" державний кордон з сучасною системою спостереження може захистити Україну від багатьох нападів. На це потрібно виділяти гроші з бюджету.

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Найбільш раціональним рішення є будівництво уздовж всього кордону або річки у вигляді суцільного паркану, сітки та колючого дроту зі стовідсотковим покриттям кордону інтелектуальними системами цілодобового відеонагляду та сигналізації,
– наголосив Монастирський.

Окрім того, уздовж кордону з Росією та Білоруссю на частині ділянок, розташованих на відкритій місцевості, доцільно збудувати рів.

Функції "інтелектуального" кордону

За словами міністра, майбутній "інтелектуальний" державний кордон має захищати Україну від:

  • диверсійних та розвідувальних груп з країни-агресорки;
  • контрабанди, яка є економічною зброєю;
  • потоків нелегальних мігрантів, які стали зброєю у сучасній гібридній війні;
  • проникнення лідерів та членів міжнародних злочинних угрупувань.

Гроші необхідно закласти у Держбюджет-2022

Монастирський наголосив, що гроші на будівництво такого кордону необхідно закласти у Держбюджет-2022.

Наразі роботу над будівництвом такого потужного кордону на цих ділянках оцінюють у приблизно 17 мільярдів гривень.

  • Росія може відправляти мігрантів в Україну

  • За словами Монастирського, Росія може використати Білорусь, щоб переправити потік мігрантів в Україну.
  • Міністр наголосив, що вже пропрацювали можливі напрямки прориву кордону, а також – відпрацювали вірогідні сценарії дій мігрантів. Окрім того, спланували застосування сил та долучили авіацію.
  • Українські правоохоронці також вже визначили 10 потенційно вразливих ділянок на кордоні. Загальна їхня протяжність – 270 кілометрів.
  • Наразі на кордоні до чергувань залучили 15 вертольотів, 2 літаки та 44 БПЛА.