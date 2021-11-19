Глава МВС України Денис Монастирський заявив, що побудований "інтелектуальний" державний кордон з сучасною системою спостереження може захистити Україну від багатьох нападів. На це потрібно виділяти гроші з бюджету.

Зауважте В ЄС розробили план для боротьби з нелегальним перевезенням мігрантів

Найбільш раціональним рішення є будівництво уздовж всього кордону або річки у вигляді суцільного паркану, сітки та колючого дроту зі стовідсотковим покриттям кордону інтелектуальними системами цілодобового відеонагляду та сигналізації,

– наголосив Монастирський.

Окрім того, уздовж кордону з Росією та Білоруссю на частині ділянок, розташованих на відкритій місцевості, доцільно збудувати рів.

Функції "інтелектуального" кордону

За словами міністра, майбутній "інтелектуальний" державний кордон має захищати Україну від:

диверсійних та розвідувальних груп з країни-агресорки;

контрабанди, яка є економічною зброєю;

потоків нелегальних мігрантів, які стали зброєю у сучасній гібридній війні;

проникнення лідерів та членів міжнародних злочинних угрупувань.

Гроші необхідно закласти у Держбюджет-2022

Монастирський наголосив, що гроші на будівництво такого кордону необхідно закласти у Держбюджет-2022.

Зауважте! Загальна протяжність українського кордону з Росією по суші становить 1505 кілометрів, з Білоруссю – 1084 кілометри.

Наразі роботу над будівництвом такого потужного кордону на цих ділянках оцінюють у приблизно 17 мільярдів гривень.