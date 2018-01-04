М'ясні продукти в Україні подорожчали на третину

Експерти Української асоціації постачальників торговельних мереж проаналізувавши динаміку росту цін на м'ясо у 2017 році розповіли, що в Україні м'ясний кошик за останній рік подорожчав на 36%.

Про це повідомив Генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко у своєму Facebook.

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Всі види м'яса стали дорожчими на 28-67%, а саме: сало – на 67%, свинина – на 39%, яловичина – на 33% та курка в тушці – на 28%,

– зазначив він.

За словами експерта, минулого року свинина й яловичина додали в ціні по 28 гривень за кілограм, сало – 27 гривень, ковбаса варена – 15 гривень, а курка в тушці – 12 гривень. Відтепер кілограм яловичини з кісткою можна купити в середньому за 116 гривень, свинини – за 101 гривню, сала – за 68 гривень, варену ковбасу – за 76 гривень, а курку – за 54 гривні.

Якщо в загальному оцінити вартість м'ясного кошика, тобто взяти по кілограму всіх видів м'яса, то станом на 1 січня 2018 року він коштував 415 гривень, тоді як рік тому його вартість становила 305 гривень. Тобто індекс м'ясного кошика за рік зріс на 36%.