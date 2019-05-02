М'ясні вироби подорожчали в Україні: що і наскільки

В Україні за рік м’ясні вироби додали в ціні 16%. Вартість кошика цих виробів зросла від 958 гривень у 2018 році до 1110,8 гривень у 2019 році. Найбільше подорожчали сардельки і сосиски, менше – буженина та сирокопчена ковбаса.

Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів, що фахівці порахували вартість м’ясного кошика за середніми цінами великих торговельних мереж. До нього увійшли по 1 кілограму буженини по-домашньому, сардельок молочних, сардельок із сиром, ковбаси "Брауншвейської" сирокопченої, варено-копченої ковбаси салямі та філейних сосисок.

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Наскільки зросли м'ясні продукти?

Буженина по-домашньому зросла у ціні на 12%. У квітні 2018 року вона коштувала 241,9 гривень за кілограм, а в квітні 2019 року – 270,9 гривень.



Ковбаса сирокопчена "Брауншвейська" подорожчала на 13%. Від 326,5 гривень до 369,7 гривень за кілограм.



Ковбаса салямі варено-копчена додала у ціні 18%. Від 109,6 гривень до 129,4 гривень за кілограм.



Сардельки молочні подорожчали на 20%. Від 63,9 гривень до 77,1 гривень за кілограм.



Сардельки з сиром стали дорожче на 22%. Від 115,2 гривень до 140,6 гривень за кілограм.



Сосиски філейні здорожчали на 22%. Від 101,1 гривень до 123,1 гривень за кілограм.

Таким чином, несоціальний кошик м'ясних виробів подорожчав за рік на 16 % – із 958 гривень у 2018 році до 1110,8 гривень у 2019 році.

"Як бачимо продукти, які є найдешевшими в цьому наборі, дорожчали більшими темпами, ніж більш дорогі. Це означає, що цей ринок повністю відповідає закону попиту-пропозиції. А купівельна спроможність лише останнім часом почала зростати швидше за рівень споживчої інфляції, що стримує вітчизняне виробництво та попит", – зазначив Дорошенко.