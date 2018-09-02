20:07
2 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
30°C 14°C
  • понеділок
    30°C 15°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, 1 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Блоги Лев Парцхаладзе
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Лев Парцхаладзе

На реформы в строительной отрасли идет беспредельная рейдерская атака

199
Лев Парцхаладзе, украинский предприниматель и политик
Лев Парцхаладзе, украинский предприниматель и политик / Фото с открытых источников

Сейчас происходит очень сильное сопротивление тому, чтобы важнейшие для всей Украины строительные нормы вступили в силу и начали действовать.

Суть: 1-го сентября вступает в силу один из ключевых ДБН "Планирование и застройка территорий".

Читайте также: С 1 сентября правила застройки в Украине кардинально изменятся

Но только вчера нам стало известно, что в окружном админсуде Киева есть несколько исковых заявлений от компаний или физических лиц, которые направлены на признание противоправным и недействительным приказа Минрегиона об утверждении данного ДБН.

27 августа по одному из исков суд вынес определение, согласно которому необходимо приостановить действие этого приказа.



Уже есть 7 исков. И я уверен, что их будет больше, так как это ни что иное как продуманная антикампания против вступления в силу ДБН.

Правда на нашей стороне! И мы будем отстаивать нашу правоту! Этот ДБН революционный для Украины и направлен на то, чтобы прекратить хаотичную застройку наших городов, сделать их гармоничными и комфортными для жизни. В нем содержится более 50 принципиально качественных изменений, главная цель которых безопасность и комфорт граждан.

  • Мы ввели ограничение высотности застройки, которой раньше в Украине совсем не было. Это новое понятие "голубая линия", которая будет ограничивать высоту застройки в городах.


     
  • Ограничения застройки в зеленых территориях "зеленые линии", что определяют границы озелененных, ландшафтных и рекреационных зон, которые ни при каких обстоятельствах нельзя будет застраивать.


     
  • Ограничения плотность застройки максимально это может быть 540 человек на гектар, чтобы микрорайоны не превращались в каменные джунгли. Ведь сейчас есть объекты, где плотность населения составляет более 2000 человек на гектар.


     
  • Обязательное строительство детских садиков и школ в жилой застройке, увеличение площадок для отдыха и спорта.
  • Обязательное обеспечение безбарьерного доступа и другое.

И много других хороших решений, которые давно уже есть во всем цивилизованном мире, но все еще не действуют у нас. Часть застройщиков, которые выступают против вступления в силу нового ДБН по планированию и застройке территорий, просто хотят снять с себя всю ответственность за формирование гармоничного пространства с зелеными зонами и всей необходимой для комфорта инфраструктурой. Потому для наших городов и типична картина, когда всплошную строятся огромные многоэтажки, отсутствуют зеленые зоны и благоустройство территорий, катастрофически не хватает социальной инфраструктуры.

Я прекрасно понимаю, что этими нормами, которые направлены, в первую очередь, на безопасность и комфорт жизни людей, кому-то мы очень сильно наступили на собственные бизнес-хотелки, которые в Украине, к огромному сожалению, очень часто не то что не учитывают, но и противоречат цели улучшить жизнь людей, а иногда и вовсе противоречат здравому смыслу.

Читайте также: Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора

Мы стремимся к тому, чтобы украинские города выглядели как европейские гармоничными и максимально подходящими для жизни. Поэтому мы и совершенствуем ДБН.

Несколько пунктов о принятии ДБН

  1. Новый градостроительный документ ДБН "Планирование и застройка территорий". Предыдущие строительные нормы, регулирующие градостроительство, действовал с 1992 года. За последний год активной работы над этим важнейшим документом мы провели более 80 открытых круглых столов, приглашали к обсуждению всех, проводили это очень публично, с участием специалистов, экспертов отрасли, архитекторов, проектантов, строителей, представителей местных органов власти, в том числе Киева и других городов, более 70 общественных организаций и активистов.

При этом иногда трудно объединить мнение общественности и бизнеса потому что, как я говорил, далеко не все предложения коррелируются с интересами людей, поэтому часто это переходило в горячие дискуссии и очень напряженные диалоги и с бизнесом, и с общественностью, которые, бывало, приходили к пикетам и демонстраций под стенами министерства. Но по итогам это давало положительный результат. Проделана большая работа многих организаций, экспертов, представителей общественности, которым я очень благодарен за это.

  1. Те, кто сейчас выступают истцами и выступают против принятия ДБН, не присутствовали на обсуждениях, хотя повторюсь, это было абсолютно открыто и публично. Они не обращались в Минрегион или базовому разработчику документа ДП "ДІПРОМІСТО" с вопросами или замечаниями, предложениями или разъяснениями по новому ДБН. Обращений от этих субъектов не было.
  2. Данный ДБН был утвержден 23 апреля 2018 года. После чего он в течение более чем 3 месяцев находился на сайте министерства. Об этом знали все, мы с вице-премьером-министром Геннадием Зубко давали по этому поводу брифинг, об этом говорили и писали все СМИ. И за это время все данные истцы могли ознакомиться с документом, обратиться к нам за разъяснениями или с предложениями пересмотреть некоторые его положения, воспользоваться процедурой досудебного урегулирования споров. Но они умышленно выбрали другой путь обжаловать его в суде буквально за несколько дней до вступления документа в силу. Причина? Этот ДБН не дает возможность хаотично, безсистемно, с нарушением нормативов застраивать наши города.

Таким образом, абсолютно понятна истинная цель таких действий не допустить вступление в силу ДБН и как можно дольше тормозить этот процесс.

  1. ДБН был согласован со всеми Центральными органами власти по соответствующим процедурам и согласован с общественными организациями, есть поддержка местных органов власти, общественности относительно целесообразности этих норм.

Кроме того, в соответствии с процедурой документ прошел независимую проверку другой базовой организации.

Что очень важно!

Тогда как этот ДБН имеет очень важное социальное значение, касается интересов всей Украины и обеспечивает баланс всех интересов (обычных людей, бизнеса и власти) суд принял решение об упрощенном рассмотрении этого дела то есть без вызова сторон, которые могли бы высказать свою точку зрения, без участия общественности, прессы. По сути – закрытое судебное разбирательство.

Кроме того, одновременно в окружном админсуде Киева рассматривалось 2 абсолютно одинаковых исковых заявления от разных лиц с просьбой признать противоправным и недействительным приказ Минрегиона. При этом один судья отказал в удовлетворении заявления по иску, другой же удовлетворил его.

То есть, на одно и то же дело у суда разная реакция и мнения? Мне кажется, это ставит под сомнение беспристрастность суда. Поэтому мы готовим обращение к всем соответствующим инстанциям с просьбой взять на контроль действия судей в рассмотрении этого дела.

Уже сегодня мы подали ходатайство о рассмотрении дела в порядке общего рассмотрения, то есть открыто и публично.

Также подаем ходатайство об отмене принятой меры пресечения о приостановке действия приказа Минрегиона, которым утвержден ДБН.

Это рейдерская атака на комфорт и безопасность людей! Наши города должны строиться красиво и гармонично!

Читайте также: Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?

Автор: Лев Парцхаладзе
Теги: Новини політики Новини України Публікації Судді Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Законодавство Мінрегіон Будівництво
Джерело: Лев Парцхаладзе
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Подробиці гучного вбивства Захарченка та жахливе самогубство закоханої пари – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Подробиці гучного вбивства Захарченка та жахливе самогубство закоханої пари – топ-5 відео тижня
На реформы в строительной отрасли идет беспредельная рейдерская атака
сьогодні, 19:00 На реформы в строительной отрасли идет беспредельная рейдерская атака
Лев Парцхаладзе
Як підвищити продажну вартість квартири в Києві
сьогодні, 16:00 Як підвищити продажну вартість квартири в Києві
Блог Медіа
Державні фінанси співають романси: що показав звіт про виконання бюджету за перше півріччя
сьогодні, 14:01 Державні фінанси співають романси: що показав звіт про виконання бюджету за перше півріччя
Роман Семенуха
Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
сьогодні, 12:01 Влияние офисной работы на здоровье: как уберечь сердце и сосуды
Все про здоров'я
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук