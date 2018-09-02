На реформы в строительной отрасли идет беспредельная рейдерская атака

Сейчас происходит очень сильное сопротивление тому, чтобы важнейшие для всей Украины строительные нормы вступили в силу и начали действовать.

Суть: 1-го сентября вступает в силу один из ключевых ДБН "Планирование и застройка территорий".

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Но только вчера нам стало известно, что в окружном админсуде Киева есть несколько исковых заявлений от компаний или физических лиц, которые направлены на признание противоправным и недействительным приказа Минрегиона об утверждении данного ДБН.

27 августа по одному из исков суд вынес определение, согласно которому необходимо приостановить действие этого приказа.







Уже есть 7 исков. И я уверен, что их будет больше, так как это ни что иное как продуманная антикампания против вступления в силу ДБН.

Правда на нашей стороне! И мы будем отстаивать нашу правоту! Этот ДБН революционный для Украины и направлен на то, чтобы прекратить хаотичную застройку наших городов, сделать их гармоничными и комфортными для жизни. В нем содержится более 50 принципиально качественных изменений, главная цель которых – безопасность и комфорт граждан.

Мы ввели ограничение высотности застройки, которой раньше в Украине совсем не было. Это новое понятие "голубая линия", которая будет ограничивать высоту застройки в городах.







Ограничения застройки в зеленых территориях – "зеленые линии", что определяют границы озелененных, ландшафтных и рекреационных зон, которые ни при каких обстоятельствах нельзя будет застраивать.







"зеленые линии", что определяют границы озелененных, ландшафтных и рекреационных зон, которые ни при каких обстоятельствах нельзя будет застраивать. Ограничения плотность застройки – максимально это может быть 540 человек на гектар, чтобы микрорайоны не превращались в каменные джунгли. Ведь сейчас есть объекты, где плотность населения составляет более 2000 человек на гектар.







максимально это может быть 540 человек на гектар, чтобы микрорайоны не превращались в каменные джунгли. Ведь сейчас есть объекты, где плотность населения составляет более 2000 человек на гектар. Обязательное строительство детских садиков и школ в жилой застройке, увеличение площадок для отдыха и спорта.

Обязательное обеспечение безбарьерного доступа и другое.





И много других хороших решений, которые давно уже есть во всем цивилизованном мире, но все еще не действуют у нас. Часть застройщиков, которые выступают против вступления в силу нового ДБН по планированию и застройке территорий, просто хотят снять с себя всю ответственность за формирование гармоничного пространства с зелеными зонами и всей необходимой для комфорта инфраструктурой. Потому для наших городов и типична картина, когда всплошную строятся огромные многоэтажки, отсутствуют зеленые зоны и благоустройство территорий, катастрофически не хватает социальной инфраструктуры.

Я прекрасно понимаю, что этими нормами, которые направлены, в первую очередь, на безопасность и комфорт жизни людей, кому-то мы очень сильно наступили на собственные бизнес-хотелки, которые в Украине, к огромному сожалению, очень часто не то что не учитывают, но и противоречат цели улучшить жизнь людей, а иногда и вовсе противоречат здравому смыслу.

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Мы стремимся к тому, чтобы украинские города выглядели как европейские – гармоничными и максимально подходящими для жизни. Поэтому мы и совершенствуем ДБН.

Несколько пунктов о принятии ДБН

Новый градостроительный документ – ДБН "Планирование и застройка территорий". Предыдущие строительные нормы, регулирующие градостроительство, действовал с 1992 года. За последний год активной работы над этим важнейшим документом мы провели более 80 открытых круглых столов, приглашали к обсуждению всех, проводили это очень публично, с участием специалистов, экспертов отрасли, архитекторов, проектантов, строителей, представителей местных органов власти, в том числе Киева и других городов, более 70 общественных организаций и активистов.

При этом иногда трудно объединить мнение общественности и бизнеса – потому что, как я говорил, далеко не все предложения коррелируются с интересами людей, поэтому часто это переходило в горячие дискуссии и очень напряженные диалоги и с бизнесом, и с общественностью, которые, бывало, приходили к пикетам и демонстраций под стенами министерства. Но по итогам это давало положительный результат. Проделана большая работа многих организаций, экспертов, представителей общественности, которым я очень благодарен за это.

Те, кто сейчас выступают истцами и выступают против принятия ДБН, не присутствовали на обсуждениях, хотя повторюсь, это было абсолютно открыто и публично. Они не обращались в Минрегион или базовому разработчику документа ДП "ДІПРОМІСТО" с вопросами или замечаниями, предложениями или разъяснениями по новому ДБН. Обращений от этих субъектов не было. Данный ДБН был утвержден 23 апреля 2018 года. После чего он в течение более чем 3 месяцев находился на сайте министерства. Об этом знали все, мы с вице-премьером-министром Геннадием Зубко давали по этому поводу брифинг, об этом говорили и писали все СМИ. И за это время все данные истцы могли ознакомиться с документом, обратиться к нам за разъяснениями или с предложениями пересмотреть некоторые его положения, воспользоваться процедурой досудебного урегулирования споров. Но они умышленно выбрали другой путь – обжаловать его в суде буквально за несколько дней до вступления документа в силу. Причина? Этот ДБН не дает возможность хаотично, безсистемно, с нарушением нормативов застраивать наши города.

Таким образом, абсолютно понятна истинная цель таких действий – не допустить вступление в силу ДБН и как можно дольше тормозить этот процесс.

ДБН был согласован со всеми Центральными органами власти по соответствующим процедурам и согласован с общественными организациями, есть поддержка местных органов власти, общественности относительно целесообразности этих норм.

Кроме того, в соответствии с процедурой документ прошел независимую проверку другой базовой организации.

Что очень важно!

Тогда как этот ДБН имеет очень важное социальное значение, касается интересов всей Украины и обеспечивает баланс всех интересов (обычных людей, бизнеса и власти) суд принял решение об упрощенном рассмотрении этого дела – то есть без вызова сторон, которые могли бы высказать свою точку зрения, без участия общественности, прессы. По сути – закрытое судебное разбирательство.

Кроме того, одновременно в окружном админсуде Киева рассматривалось 2 абсолютно одинаковых исковых заявления от разных лиц с просьбой признать противоправным и недействительным приказ Минрегиона. При этом один судья отказал в удовлетворении заявления по иску, другой же удовлетворил его.

То есть, на одно и то же дело у суда разная реакция и мнения? Мне кажется, это ставит под сомнение беспристрастность суда. Поэтому мы готовим обращение к всем соответствующим инстанциям с просьбой взять на контроль действия судей в рассмотрении этого дела.

Уже сегодня мы подали ходатайство о рассмотрении дела в порядке общего рассмотрения, то есть открыто и публично.

Также подаем ходатайство об отмене принятой меры пресечения о приостановке действия приказа Минрегиона, которым утвержден ДБН.

Это рейдерская атака на комфорт и безопасность людей! Наши города должны строиться красиво и гармонично!

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