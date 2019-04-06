В "ЛНР" увольняют за фото в вышиванке

Моего приятеля уволили с работы за фото в вышиванке.

В наши дни, в нашем сверхтолерантном мире, в котором называют людей с инвалидностью – с особыми потребностями, а сексуальное предпочтение к представителям своего же пола давно уже естественный выбор, а не диагноз психического заболевания.

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...Он работал в бюджетной организации. Та самая среда бюджетников, кто создает массовку на все праздники и митинги. Работал он там три года, не портя общей картинки и идя со всеми на одной волне настроений, стройно шагая в ногу на всех городских митингах. А потом поехал в отпуск в Украину. Так тоже бывает. Кто-то говорит об этом открыто, кто-то говорит так, как будто вернулся с Мальдив. Так вот, он провел свой законный отпуск в Украине. И выкладывая фотки на своей страничке в соцсетях, опрометчиво выложил и ту, где он счастливо позирует в украинской вышиванке. Вряд ли там был какой-то подтекст. Хорошее фото, где он неплохо вышел.

Но это фото было тем сошедшим ледником с вершины горы, который полностью изменил рельеф его жизни. Вернувшись в срок после отпуска, он пошел подписывать контракт на следующие три года работы, и ему не продлили контракт, это не имея к нему ни одного нарекания по работе.

Как он потом узнал, с его страничкой в соцсетях познакомили его руководителя, а тот принял волевое решение с такими людьми от греха подальше не работать, дабы не иметь после проблем со своей же сверхтолератностью. Знакомый пошел искать другую работу, потому что его бюджетная организация оказалась слишком близка к политике и слишком зависима от того, какую имеет репутацию в глазах руководства. А ведь мы все сообща вздыхали, когда в России уволили учительницу за рекламные фото нижнего белья, которые директору школы подсунули озабоченные родители, отыскав их в соцсетях. И таких случаев кругом пруд пруди.

Мы живем в очень сложное время, когда можно оказаться врагом только потому, что твои бывшие одноклассники среди пары сотен друзей "ВКонтакте" – украинские патриоты. И пока ничего не произошло, многие заносчиво говорят о том, что это вполне нормально, что это жизнь, что у них друзья и среди местных комдив и украинских ВСУшников. Но стоит только тому леднику на вершине горы чуть сдвинуться с места, вся эта хваленая толерантность о том, что я и с теми, и с этими прекрасно дружу, куда-то девается.

Люди чистят страницы, и удаляют с друзей, и картина мира меняется коренным образом. Можно дружить и с теми, и с этими откуда-то из Германии или Цюриха, но никак не из Луганска. И гомосексуализм здесь снова все больше имеет репутацию ярлыка и психического заболевания, а никак не свободы выбора. А учительницы и рады бы подработать, демонстрируя купальники, но нет тех, кто готов за это платить.

Самые мудрые из нас не имеют своих страниц в соцсетях, чтобы не иметь после большой головной боли с тем. Иначе возникают вопросы, почему это ты в свой законный отпуск ездил в Украину, позировал там в вышиванке, а живешь и работаешь здесь, где вот уже больше четырех лет нет моды на эту одежду...

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