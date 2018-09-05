Мюллер готовий прийняти письмові свідчення Трампа у справі про "російське розслідування"

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який займається справою "російського розслідування" підтвердив свій намір взяти свідчення президента країни Дональда Трамп у письмовій формі у зв'язку з проведеним розслідуванням.

Про це повідомило видання The New York Times.

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Зазначається, що адвокати, які представляють інтереси президента США Дональда Трампа, отримали від спецпрокурора лист з відповідною пропозицією. При цьому Мюллер вирішив не вимагати від Трампа свідчень з приводу створення перешкод при розслідуванні справи щодо втручання Росії в американські вибори у 2016 році.

Нагадаємо, що група юристів президента США Дональда Трампа складає "контрдоповідь" з метою позбавити законного статусу розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера у справі про потенційне втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Із чого розпочалося "російське розслідування"?Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурором Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.