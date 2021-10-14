У МЗС розповіли, чи постраждали українці через стрілянину в Бейруті

14 жовтня 2021 , 19:13
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Джерело:

телеграм Олега Ніколенка

У Бейруті під час мітингу невідомі відкрили стрілянину по людях. Попередньо відомо про щонайменше 5 загиблих. В українському МЗС розповіли, що українці не постраждали.

Стрілянина у Бейруті трапилась 14 жовтня. Про ситуацію з українцями повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко. 

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У Бейруті під час мітингу відбулась смертельна стрілянина

Слідкуємо за ситуацією в Бейруті. Громадян України серед постраждалих наразі немає,
– розповів Ніколенко. 

Окрім того, українське посольство відкрило цілодобову "гарячу лінію" для надання допомоги українцям: +961 5921 668.

Станом на 14 жовтня, видання АР повідомило, що внаслідок стрілянини загинули 6 людей та десятки отримали поранення. 

Коротко про стрілянину в Бейруті

  • Стрілянина в Бейруті спалахнула під час мітингу, який організували рухи "Хезболла" та "Амаль". Попередньо ліванський Червоний Хрест повідомив про 30 постраждалих.
  • Мітинг організували прихильники шиїтського угруповання "Хезболла" та просирійського руху "Амаль".
  • Вони рушили до Палацу Правосуддя та закликали відсторонити суддю Тарека Бітара від розслідування вибуху в порту Бейрута, звинувативши його в упередженості.
  • Попередньо відомо, що на шляху до Палацу Правосуддя у бік учасників демонстрації пролунали постріли.
  • "Хезболла" є противником судді Бітара, який домагається переслідування високопосадовців і співробітників служб безпеки.
  • Суддя Бітар видав ордер на арешт одного з високопоставлених чиновників руху "Амаль" і ексміністра фінансів.
Автор: Діана Квасневська