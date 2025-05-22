Про це в коментарі 24 Каналу повідомили у МЗС України.

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Що відомо про розслідування справи щодо вбивства Портнова

За інформацією посольства України в Іспанії, 21 травня вранці в Посуело-де-Аларкон, провінція Мадрид, було вбито громадянина України.

За інформацією іспанської поліції, напад скоїла група осіб. Розслідуванням інциденту займається Група вбивств №5 спільно з експертами Відділу криміналістики регіонального управління Національної поліції в Мадриді.

Водночас станом на 22 травня затримань підозрюваних у справі ще не відбулося. Посольство України перебуває у постійному контакті з іспанськими правоохоронними органами та очікує додаткової інформації у відповідь на офіційний запит до національної поліції Іспанії.

У дипустанові запевнили, що справа перебуває на їхньому особистому контролі.

Нагадаємо, що Портнова застрелили вранці 21 травня в Іспанії. ЗМІ повідомляють, що у нього вистрілили кілька разів.