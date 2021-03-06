Консульство Словаччини у Харкові розмалювали після скандального жарту прем'єра Ігора Матовича. На це вже відреагував очільник тамтешнього МЗС Іван Корчак.

Зауважимо, що словацький прем'єр раніше пожартував, що домовився з Росією про постачання "Супутника V" в обмін на Закарпаття.

Раніше Нехай обміняє кілька регіонів Словаччини, – Кулеба відповів на жарт словацького прем'єра

Скандал через некоректне висловлювання політика набрав обертів. На фасаді почесного консульства Словаччини в Харкові з'явився напис "Міняємо Словаччину на Крим".

Інцидент показує, що слова у зовнішній політиці справді мають більшу вагу, ніж у внутрішній. Ми повинні зважити, як саме ми їх використовуємо,

– відреагував на це Корчок.

Дипломат додав, що раніше вже вибачився перед очільником українського МЗС Дмитром Кулебою. Адже такі заяви, навіть якщо сказані жартома, є неприпустимим.

Зверніть увагу! Сам Матович також вже вибачився перед Україною. Він наголосив, що позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України була і буде чіткою.

Чому виник скандал: коротко