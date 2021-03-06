"Міняємо Словаччину на Крим": МЗС країни відреагувало на графіті в Харкові

Консульство Словаччини у Харкові розмалювали після скандального жарту прем'єра Ігора Матовича. На це вже відреагував очільник тамтешнього МЗС Іван Корчак.

Зауважимо, що словацький прем'єр раніше пожартував, що домовився з Росією про постачання "Супутника V" в обмін на Закарпаття.

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Скандал через некоректне висловлювання політика набрав обертів. На фасаді почесного консульства Словаччини в Харкові з'явився напис "Міняємо Словаччину на Крим".

Інцидент показує, що слова у зовнішній політиці справді мають більшу вагу, ніж у внутрішній. Ми повинні зважити, як саме ми їх використовуємо,

– відреагував на це Корчок.

Дипломат додав, що раніше вже вибачився перед очільником українського МЗС Дмитром Кулебою. Адже такі заяви, навіть якщо сказані жартома, є неприпустимим.

Чому виник скандал: коротко

Словацький прем'єр домовився з Кремлем про постачання російської вакцини "Супутник V". Коли журналісти запитали, що за це він пообіцяв Росії, той відповів: "Закарпатську Україну".

Після цього політик запевнив, що насправді нічого не обіцяв, бо "Росія нічого не хотіла". Й додав, що не розуміє, чому про домовленості з Кремлем всі думають як про зраду.

До слова, на тлі цих домовленостей у Словаччині виникла політична криза. Кілька партій пообіцяли вийти з коаліції – вони розкритикували постачання "Супутника V".

У відповідь Росія заявила, що готова скасувати відповідний контракт. Мовляв, не застосовуватимуть санкцій через те, що їхній препарат "аж так ненавидять у країні".