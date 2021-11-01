Україна, на відміну від Росії, прагне до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

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В Україні нагадали про домовленості

Речник МЗС заявив, що Росія ігнорує усі кроки та домовленості щодо мирного врегулювання. У Кремля, за словами Ніколенка, щоразу нові причини для порушення режиму тиші.

Олег Ніколенко закликав Росію "припинити мислити критеріями війни" та дотримуватися тих домовленостей, яких вдалося досягнути під час зустрічі у нормандському форматі в Парижі у грудні 2019 року. Зокрема речник МЗС України нагадав про головні з них:

відведення силовиків і зброї з лінії розмежування;

дотримання режиму припинення вогню;

розблокування роботи КПВВ;

гарантія безпечного доступу моніторингової місії ОБСЄ.

Відповіді на атаки передбачені документом

За словами Ніколенка, Україні робить усе можливе для проведення наступної зустрічі у нормандському форматі, однак ініціативи зі сторони Кремля поки що немає.

Україна прагне миру, справедливості і поваги до міжнародного права. Ми готові до подальшої зустрічі в Нормандському форматі без передумов, аби рухатися далі. Сподіваємося, що на таку зустріч погодиться і Росія,

– заявив Ніколенко.

Окрім того, речник українського МЗС додав, що згідно з додатковими заходами з посилення режиму припинення вогню передбачена можливість для української сторони відповідати на провокації та атаки бойовиків. Україна залишає це право за собою.

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