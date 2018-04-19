МЗС не рекомендує українцям відвідувати Єгипет: названо причину

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздки до Єгипту. В іншому разі ж проявляти особливу увагу.

У Єгипті вкотре продовжив режим надзвичайного стану в країні на три місяці. Окрім того Збройні сили та МВС Єгипту проводять антитерористичну операцію "Синай-2018" у північній і центральній частинах Синайського півострова, дельті Нілу та в Західній пустелі Єгипту.

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"В умовах надзвичайного стану в Єгипті діють посилені заходи безпеки в аеропортах, готелях, місцях знаходження релігійних святинь і культових споруд, курортних зонах і прилеглих до них пляжних смугах", – йдеться в повідомленні МЗС України.

Відтак Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України при плануванні подорожі до Єгипту враховувати режим надзвичайного стану в країні, а також ситуацію з проведенням у країні антитерористичної операції.

"Тим громадянам, які перебувають в Єгипті, категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл. У разі перебування в курортних місцях Єгипту, рекомендуємо виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки", – наголосили у міністерстві.