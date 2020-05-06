МЗС підтримає український бізнес через Раду експортерів та інвесторів: деталі

Міністерство закордонних справ планує допомогти українському бізнесу під час світової кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу. Наразі відомство працює над перезавантаженням органу при МЗС – Ради експортерів та інвесторів.

Глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, що політична підтримка бізнесу існує у різних країнах світу.

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За словами Кулеби, у повноваженнях Міністерства закордонних справ є два вектора допомоги українському бізнесу:

допомога українським експортерам просувати їхні товари на зовнішні ринки, заробляти там гроші і повертати назад;

залучати інвестиції з-за кордону до України.

Про Раду експортерів та інвесторів

Наразі у відомстві працюють над Радою експортерів та інвесторів.

Ми зробимо декілька новацій. Наприклад, бізнес зможе літати з міністром закордонних справ за кордон для того, щоб заручатися політичною підтримкою,

– розповів Кулеба.

Політик пояснив, що якщо компанія є членом Ради експортерів, то відомство буде робити оголошення. "Приміром: через місяць голова МЗС полетить у таку країну. Кого цікавить цей ринок – подавайте заявки", – додав голова МЗС.

Міністр наголосив, що лобізму конкретних компаній не буде. Буде чиста процедура, що базуватиметься на найкращих стандартах міжнародних партнерів.

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