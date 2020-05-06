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      МЗС підтримає український бізнес через Раду експортерів та інвесторів: деталі

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      Кулеба розповів про підтримку бізнесу
      Кулеба розповів про підтримку бізнесу / Пресслужба Кабміну

      Міністерство закордонних справ планує допомогти українському бізнесу під час світової кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу. Наразі відомство працює над перезавантаженням органу при МЗС – Ради експортерів та інвесторів.

      Глава МЗС Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, що політична підтримка бізнесу існує у різних країнах світу.

      Тим часом Як уряд підтримає малий бізнес на період кризи: план Мінекономіки

      За словами Кулеби, у повноваженнях Міністерства закордонних справ є два вектора допомоги українському бізнесу:

      • допомога українським експортерам просувати їхні товари на зовнішні ринки, заробляти там гроші і повертати назад;
      • залучати інвестиції з-за кордону до України.

      Про Раду експортерів та інвесторів

      Наразі у відомстві працюють над Радою експортерів та інвесторів.

      Ми зробимо декілька новацій. Наприклад, бізнес зможе літати з міністром закордонних справ за кордон для того, щоб заручатися політичною підтримкою,
      – розповів Кулеба.

      Політик пояснив, що якщо компанія є членом Ради експортерів, то відомство буде робити оголошення. "Приміром: через місяць голова МЗС полетить у таку країну. Кого цікавить цей ринок – подавайте заявки", – додав голова МЗС.

      Міністр наголосив, що лобізму конкретних компаній не буде. Буде чиста процедура, що базуватиметься на найкращих стандартах міжнародних партнерів.

      Карантин 2020: що заборонили вивозити з України і чому – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Що відомо про кризу через коронавірус у світі та Україні? Світова економіка впаде на 3% – це найбільше за останні 40 років. Осередком нової економічної кризи може стати Італія. Банки Уолл-Стріт оцінили ситуацію так: збитки складуть більш ніж 5 трильйонів доларів зростання протягом наступних двох років.

      В Україні НБУ погіршив оцінку динаміки реального зростання валового внутрішнього продукту України на 2020 рік з 3,5% зростання до 5% падіння. Нацбанк також погіршив прогноз інфляції з 4,8% до 6% і підтвердив його на рівні 5% на 2021 – 2022 роки.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Бізнес Гроші Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Світова криза 2020 Імпорт Експорт Дмитро Кулеба – новини МЗС України Новини України
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