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      МЗС РФ запустило флешмоб, щоб привернути увагу до "українського неонацизму"

      3802 Читать новость на русском
      МЗС РФ
      МЗС РФ / verelq.am

      Міністерство закордонних справ Росії запустило флешмоб, в якому пропонує поширювати інформацію про прояви ксенофобії і неонацизму в Україні.

      Про це йдеться на сторінці російського відомства у Facebook.

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      За словами МЗС, в Україні після Революції Гідності "націоналізм, неприкрита ксенофобія і неонацизм міцно увійшли в політичний мейнстрім України".

      "Давайте допоможемо київському режиму поглянути правді в очі і почнемо відзначати хештегом #ИхТамНет свідоцтва прояву ксенофобії і неонацизму", – заявили в МЗС РФ.

      До таких організація російське відомство віднесло "Правий сектор" і "Національний корпус".

       

      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія Російська пропаганда
      Джерело: 24 Канал
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