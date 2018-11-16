МЗС РФ запустило флешмоб, щоб привернути увагу до "українського неонацизму"

Міністерство закордонних справ Росії запустило флешмоб, в якому пропонує поширювати інформацію про прояви ксенофобії і неонацизму в Україні.

Про це йдеться на сторінці російського відомства у Facebook.

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За словами МЗС, в Україні після Революції Гідності "націоналізм, неприкрита ксенофобія і неонацизм міцно увійшли в політичний мейнстрім України".

"Давайте допоможемо київському режиму поглянути правді в очі і почнемо відзначати хештегом #ИхТамНет свідоцтва прояву ксенофобії і неонацизму", – заявили в МЗС РФ.

До таких організація російське відомство віднесло "Правий сектор" і "Національний корпус".