МЗС РФ запустило флешмоб, щоб привернути увагу до "українського неонацизму"
Міністерство закордонних справ Росії запустило флешмоб, в якому пропонує поширювати інформацію про прояви ксенофобії і неонацизму в Україні.
Про це йдеться на сторінці російського відомства у Facebook.
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За словами МЗС, в Україні після Революції Гідності "націоналізм, неприкрита ксенофобія і неонацизм міцно увійшли в політичний мейнстрім України".
"Давайте допоможемо київському режиму поглянути правді в очі і почнемо відзначати хештегом #ИхТамНет свідоцтва прояву ксенофобії і неонацизму", – заявили в МЗС РФ.
До таких організація російське відомство віднесло "Правий сектор" і "Національний корпус".
Джерело: 24 Канал
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