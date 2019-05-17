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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      МЗС Угорщини сподівається, що Зеленський змінить закон про мову

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      Закон про мову
      Закон про мову / nv.ua

      Верховна Рада України 25 квітня ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Проте в Угорщині негативно відреагували на таке рішення українських політиків.

      Міністерство закордонних справ Угорщини оприлюднило заяву щодо підписання президентом України Петром Порошенком закону "Про функціонування української мови як державної". Про це повідомило видання "Радіо свобода".

      Читайте також: Закон про українську мову: які міфи поширює "Опозиційний блок"

      Угорські дипломати заявили, що закон "відповідає духові Петра Порошенка". Вони також сподіваються, що із новообраним президентом Володимиром Зеленським зможуть вирішитися "проблемні питання" щодо угорської нацменшини в Україні.

      Ми зацікавлені у відновленні врівноважених і дружніх відносин між Угорщиною та Україною, і сподіваємося, що новообраний президент буде відкритий до цього,
      – повідомили у МЗС Угорщини.

      У заяві угорського зовнішньополітичного відомства повторили раніше озвучені тези про те, що мовний закон "утискує права національних меншин, тому що відбирає вже раніше надане право на використання рідної мови".

      Що передбачає закон про українську мову як державну: інфографіка 24 каналу:

      Закон про мову

      Які штрафи передбачені за порушення закону про мову:

      У діловодстві та правоохоронцями передбачений штраф від 3 400 до 6 800 гривень.

      У сфері культури, освіти, реклами – штраф від 3 400 до 6 800 гривень.

      У друкованих ЗМІ – штраф від 6 800 до 8 500 гривень.

      У сферах публічного спілкування – штраф від 3400 – 5100 гривень.

      На телебаченні або радіо – штраф від 8500 до 10200 гривень

      В наданні інформації у сфері послуг – від 5100 – 6800 гривень.

      Публічне приниження чи зневажання державної мови – штраф 850 гривень.

      У інших випадках передбачений штраф, розміром від 3 400 до 5 100 гривень. Проте якщо порушення відбулося вперше, можна відбутись лише попередженням. Якщо ж хтось порушить закон вдруге за рік, то штраф складе вже 8 500 – 11 900 гривень.

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      Теги: Петро Порошенко Володимир Зеленський Угорщина мовне питання Новини політики Новини України
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