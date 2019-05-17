МЗС Угорщини сподівається, що Зеленський змінить закон про мову

Верховна Рада України 25 квітня ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Проте в Угорщині негативно відреагували на таке рішення українських політиків.

Міністерство закордонних справ Угорщини оприлюднило заяву щодо підписання президентом України Петром Порошенком закону "Про функціонування української мови як державної". Про це повідомило видання "Радіо свобода".

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Угорські дипломати заявили, що закон "відповідає духові Петра Порошенка". Вони також сподіваються, що із новообраним президентом Володимиром Зеленським зможуть вирішитися "проблемні питання" щодо угорської нацменшини в Україні.

Ми зацікавлені у відновленні врівноважених і дружніх відносин між Угорщиною та Україною, і сподіваємося, що новообраний президент буде відкритий до цього,

– повідомили у МЗС Угорщини.

У заяві угорського зовнішньополітичного відомства повторили раніше озвучені тези про те, що мовний закон "утискує права національних меншин, тому що відбирає вже раніше надане право на використання рідної мови".

Що передбачає закон про українську мову як державну: інфографіка 24 каналу: