МЗС України поширило фейк про велетенський кавун нібито з Херсонщини: фото

Міністерство закордонних справ України опублікувало на своїй Facebook-сторінці неправдиву новину про те, що нібито на Херсонщині було вирощено гігантський кавун вагою у 119 кілограмів.

"Найбільша ягода в світі. Ось такі кавуни родить щедра земля Херсонщини", – мовиться у повідомленні відомства.

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Повідомлення МЗС України про великий кавун

Зазначимо, що фотознімком цього велетенського кавуна нібито з Херсонщини активно діляться користувачі соціальних мереж. Так, новиною поділився депутат міської ради Херсона Віталій Богданов.



Допис Богданова про великий кавун нібито з Херсонщини

Насправді цей кавун був вирощений у 2013 році в американському штаті Мічиган. Про це свідчать дані на сайті "Клуб любителів гігантських кавунів".

"Це фото Білла в 2013 році. Він встановив новий рекорд штату Мічиган, а також новий світовий рекорд!", – мовиться в описі фото.



Велетенський кавун був вирощений у США у 2013 році