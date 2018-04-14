МЗС України веде переговори щодо отримання безвізу з Колумбією

Українського зовнішньополітичне відомство веде переговори з міністерством закордонних справ Колумбії щодо розширення географії безвізу для громадян України.

Про це повідомляється на офіційному сайті МЗС України.

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"Директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев у рамках візиту до Латинської Америки з метою реалізації завдань Президента України щодо розширення географії безвізу для громадян України провів цільову зустріч з Директором з консульських та міграційних питань МЗС Колумбії Лус Стелою Портілья та Директором Департаменту Європи зовнішньополітичного відомства зазначеної країни Хуаном Гільєрмо Кастро", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві підтвердили, що досягнуто домовленості про надання максимального сприяння завершенню відповідних формальностей.

Сторонами констатовано необхідність активізації зусиль, спрямованих на підписання ближчим часом двосторонньої угоди про скасування візових вимог для громадян України та Колумбії,

– зазначають у міністерстві.