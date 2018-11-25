МЗС України відреагувало на атаку в Азовському морі

Міністерство закордонних справ України відреагувало на провокацію Росії в морі під час переходу українських кораблів з Одеси до Маріуполя.

Про це повідомляє прес-служба українського відомства.

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Кораблі Російської Федерації у порушення свободи навігації неправомірно застосували силу по відношенню до кораблів ВМС ЗС України. МЗС України здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування,

— заявили у відомстві.

В МЗС додали, що розцінюють такі агресивні дії як порушення норм Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права.

Також зазначається що Україна повідомить партнерів про агресію Росії в Азові.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя.