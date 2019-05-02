МЗС застерегло від поїздок до популярної серед українців країни

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздки до Тунісу через безпекові ризики.

Прес-служба Департаменту консульської служби зовнішньополітичного відомства на своїй сторінці у Facebook написала, що у Тунісі зараз підвищений рівень терористичних загроз.

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"У Тунісі стартує туристичний сезон. У цьому зв'язку рекомендуємо українським туристам зважати на чинні в цій країні безпекові ризики, обумовлені підвищеним рівнем терористичної загрози, ймовірністю проведення стихійних протестних акцій тощо", – повідомили у департаменті.

Також нагадали про збройний конфлікт у сусідній Лівії та складну внутрішньополітичну ситуацію в Алжирі, які можуть негативно повпливати на ситуацію у Тунісі.

Якщо ж ви зібрались у поїздку в Туніс, то слід дотримуватись таких правил:

• утримуйтесь від місць, де є скупчення людей, не брати участі в акціях протесту, демонстраціях та інших масових заходах, не вступайте у суперечки з місцевим населенням з релігійних та соціально-політичних питань;



• завжди майте при собі документи, які посвідчують особу та законність перебування в Тунісі та виконуйте вимоги та вказівки правоохоронних органів;



• за можливістю майте при собі мобільний телефон із сім-карткою місцевого оператора мобільного зв'язку;



• не залишайте без нагальної потреби місця організованого відпочинку, які є під охороною та обмежте пересування у нічний час;



• утримайтесь від поїздок до туніських вілаєтів – Кассерін, Кеф, Сіді Бузід, Кбілі, Дуз, Кайруан, Татауін, Меденін, а також в прикордонні з Лівією та Алжиром території;



• обирайте групові екскурсії за класичними маршрутами та у супроводі представника туроператора, що організовує екскурсію;



• надавайте перевагу готелям, розташованим в найбільших туристичних центрах країни.