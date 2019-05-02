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      МЗС застерегло від поїздок до популярної серед українців країни

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      Українцям варто бути обережним під час подорожі до Тунісу
      Українцям варто бути обережним під час подорожі до Тунісу / Фото з відкритих джерел

      Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздки до Тунісу через безпекові ризики.

      Прес-служба Департаменту консульської служби зовнішньополітичного відомства на своїй сторінці у Facebook написала, що у Тунісі зараз підвищений рівень терористичних загроз.

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      "У Тунісі стартує туристичний сезон. У цьому зв'язку рекомендуємо українським туристам зважати на чинні в цій країні безпекові ризики, обумовлені підвищеним рівнем терористичної загрози, ймовірністю проведення стихійних протестних акцій тощо", – повідомили у департаменті.

      Також нагадали про збройний конфлікт у сусідній Лівії та складну внутрішньополітичну ситуацію в Алжирі, які можуть негативно повпливати на ситуацію у Тунісі.

      Якщо ж ви зібрались у поїздку в Туніс, то слід дотримуватись таких правил:

      • утримуйтесь від місць, де є скупчення людей, не брати участі в акціях протесту, демонстраціях та інших масових заходах, не вступайте у суперечки з місцевим населенням з релігійних та соціально-політичних питань;

      • завжди майте при собі документи, які посвідчують особу та законність перебування в Тунісі та виконуйте вимоги та вказівки правоохоронних органів;

      • за можливістю майте при собі мобільний телефон із сім-карткою місцевого оператора мобільного зв'язку;

      • не залишайте без нагальної потреби місця організованого відпочинку, які є під охороною та обмежте пересування у нічний час;

      • утримайтесь від поїздок до туніських вілаєтів – Кассерін, Кеф, Сіді Бузід, Кбілі, Дуз, Кайруан, Татауін, Меденін, а також в прикордонні з Лівією та Алжиром території;

      • обирайте групові екскурсії за класичними маршрутами та у супроводі представника туроператора, що організовує екскурсію;

      • надавайте перевагу готелям, розташованим в найбільших туристичних центрах країни.

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      2 травня
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      Теги: Новини України Туніс МЗС України Відпочинок
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