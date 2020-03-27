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      На 20 днів вистачить, – керівник АТБ розповів про запас продуктів та ціни на них

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      Ціни на продукти зросли: причини / Ілюстративне фото (pixabay)

      Чи дійсно зросли ціни на всі продукти та чи загрожує країні дефіцит основних товарних груп – про це в ефірі програми "Право на владу" 26 березня говорив генеральний директор АТБ Борис Марков.

      Чи дійсно зросли ціни на продукти

      Асортимент магазинів мережі АТБ, за словами Маркова, становить 3500 – 4000 найменувань. При цьому "відчутне подорожчання товарів відбулося на 50 – 100 позицій, не більше".

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      Представник АТБ каже, що інші товари або не подорожчали, або подорожчали незначно, відповідно до зростання курсу долара, за яким ці товари закуповували. Адже за деякими товарами є обмежені товарні запаси, які в АТБ змушені заповнювати товарами, закупленими за новими поточними цінами.

      Ми змушені відмовитися від планової акційної активності, тому покупці не побачили звичних кількасот позицій з дисконтом на наших полицях. Але вже наступного тижня ми плануємо повернутися до нашого стандартного плану,
      – пообіцяв Марков.

      Чи може бути в країні дефіцит товарів

      Девальвація (знецінення) гривні впливає також і на експортоорієнтованість виробників сільськогосподарської продукції. Саме тому у магазинах вона дещо дорожчає.

      "Боротися з цим можна одним шляхом – як це зробили інші країни, де гірша ситуація з поширенням коронавірусу, ніж у нас. Мовиться про тимчасове закриття можливості експорту основних товарних груп", – вважає керівник АТБ.

      Причому "якщо цього не зробити – це може призвести до дефіциту". Однак лише в перспективі.

      Станом на сьогодні за кількістю товарів країна може спати спокійно. У нашій мережі сформовано товарний запас на 20 днів, склади забиті під зав'язку,
      – заспокоїв Борис Марков.

      Зверніть увагу Антимонопольний комітет відкрив справу через завищення цін: список магазинів

      Нагадаємо, по всій території України запроваджено режим надзвичайної ситуації з метою запобігти поширенню епідемії коронавірусу.

      Коронавірус
      Надзвичайна ситуація: що треба знати / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Торгівля Ціни
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