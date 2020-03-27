На 20 днів вистачить, – керівник АТБ розповів про запас продуктів та ціни на них

Чи дійсно зросли ціни на всі продукти та чи загрожує країні дефіцит основних товарних груп – про це в ефірі програми "Право на владу" 26 березня говорив генеральний директор АТБ Борис Марков.

Чи дійсно зросли ціни на продукти

Асортимент магазинів мережі АТБ, за словами Маркова, становить 3500 – 4000 найменувань. При цьому "відчутне подорожчання товарів відбулося на 50 – 100 позицій, не більше".

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Представник АТБ каже, що інші товари або не подорожчали, або подорожчали незначно, відповідно до зростання курсу долара, за яким ці товари закуповували. Адже за деякими товарами є обмежені товарні запаси, які в АТБ змушені заповнювати товарами, закупленими за новими поточними цінами.

Ми змушені відмовитися від планової акційної активності, тому покупці не побачили звичних кількасот позицій з дисконтом на наших полицях. Але вже наступного тижня ми плануємо повернутися до нашого стандартного плану,

– пообіцяв Марков.

Чи може бути в країні дефіцит товарів

Девальвація (знецінення) гривні впливає також і на експортоорієнтованість виробників сільськогосподарської продукції. Саме тому у магазинах вона дещо дорожчає.

"Боротися з цим можна одним шляхом – як це зробили інші країни, де гірша ситуація з поширенням коронавірусу, ніж у нас. Мовиться про тимчасове закриття можливості експорту основних товарних груп", – вважає керівник АТБ.

Причому "якщо цього не зробити – це може призвести до дефіциту". Однак лише в перспективі.

Станом на сьогодні за кількістю товарів країна може спати спокійно. У нашій мережі сформовано товарний запас на 20 днів, склади забиті під зав'язку,

– заспокоїв Борис Марков.

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Нагадаємо, по всій території України запроваджено режим надзвичайної ситуації з метою запобігти поширенню епідемії коронавірусу.



Надзвичайна ситуація: що треба знати / Інфографіка 24 каналу