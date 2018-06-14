На 22 вулицях Києва можуть дозволити швидкість руху до 80 км/год

У Києві можуть погодити швидкість руху для транспорту до 80 км/год з 1 квітня до 1 листопада. Відповідний проект рішення погодили на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Зазначається, що за результатами проведеного аналізу, було визначено 22 столичні вулиці, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.

"У місті кілька десятків магістралей з якісним дорожнім покриттям, відбійниками, надземними та підземними пішохідними переходами. Все це дозволяє пересуватись ними швидко і безпечно. Тому для комфорту та зручності водіїв, ми визначили перелік автошляхів, де у період із 1 квітня до 1 листопада можна рухатися зі швидкістю до 80 км/год. У зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 50 км/год", – зазначив секретар Київради Володимир Прокопів.

Повідомляється, що тривала дискусія щодо того, чи варто збільшувати швидкісний режим на окремих вулицях, доки немає контролю за дотриманням загального нормативу 50 км/год.

Однак зрештою ми розуміємо, що ці 22 ділянки є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, бо не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків в одному рівні. При швидкості 80 км/год водій може контролювати дорожню ситуацію, а пропускна спроможність столичних доріг зберігається на нинішньому рівні,

– зазначає голова постійної комісії Київради з питань транспорту, зв’язку та реклами Олексій Окопний.

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Зокрема збільшити швидкість руху з 1 квітня до 1 листопада можуть на наступних ділянках:

- проспект Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до

вул. Чорнобильської);

- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину

з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського

проспекту);

- вулиця Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови

проведення капітального ремонту проїзної частини);

- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

- проспект Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Малиновського);

- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);

- проспект Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);

- проспект Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

- вулиця Набережно - Рибальська (від Гаванського мосту до

вул. Електриків);

- Наддніпрянське шосе;

- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

- вулиця Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

- проспект М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської

площі);

- бульвар Дружби Народів (від Либідської площі до вул. Німанської);

- проспект Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та

від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (за умови

проведення капітального ремонт проїзної частини);

- бульвар Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

- вулиця О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

- проспект Космонавта Комарова ( від вул. Борщагівської до просп. Л.Курбаса);

- проспект Л.Курбаса (від просп. Космонавта Комарова до вул. Гната Юри)

- вулиця Борщагівська;

- проспект Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

Проект рішення також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.