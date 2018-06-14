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На 22 вулицях Києва можуть дозволити швидкість руху до 80 км/год

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На 22 вулицях Києва можуть дозволити швидкість руху до 80 км/год
На 22 вулицях Києва можуть дозволити швидкість руху до 80 км/год / Фото із соцмереж

У Києві можуть погодити швидкість руху для транспорту до 80 км/год з 1 квітня до 1 листопада. Відповідний проект рішення погодили на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Зазначається, що за результатами проведеного аналізу, було визначено 22 столичні вулиці, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.

"У місті кілька десятків магістралей з якісним дорожнім покриттям, відбійниками, надземними та підземними пішохідними переходами. Все це дозволяє пересуватись ними швидко і безпечно. Тому для комфорту та зручності водіїв, ми визначили перелік автошляхів, де у період із 1 квітня до 1 листопада можна рухатися зі швидкістю до 80 км/год. У зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 50 км/год", – зазначив секретар Київради Володимир Прокопів.

Повідомляється, що тривала дискусія щодо того, чи варто збільшувати швидкісний режим на окремих вулицях, доки немає контролю за дотриманням загального нормативу 50 км/год.

Однак зрештою ми розуміємо, що ці 22 ділянки є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, бо не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків в одному рівні. При швидкості 80 км/год водій може контролювати дорожню ситуацію, а пропускна спроможність столичних доріг зберігається на нинішньому рівні,
– зазначає голова постійної комісії Київради з питань транспорту, зв’язку та реклами Олексій Окопний.

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Зокрема збільшити швидкість руху з 1 квітня до 1 листопада можуть на наступних ділянках:
- проспект Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до
вул. Чорнобильської);
- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину
з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського
проспекту);
- вулиця Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови
проведення капітального ремонту проїзної частини);
- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
- проспект Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Малиновського);
- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);
- проспект Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);
- проспект Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);
- вулиця Набережно - Рибальська (від Гаванського мосту до
вул. Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
- вулиця Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
- проспект М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської
площі);
- бульвар Дружби Народів (від Либідської площі до вул. Німанської);
- проспект Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та
від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (за умови
проведення капітального ремонт проїзної частини);
- бульвар Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
- вулиця О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
- проспект Космонавта Комарова ( від вул. Борщагівської до просп. Л.Курбаса);
- проспект Л.Курбаса (від просп. Космонавта Комарова до вул. Гната Юри)
- вулиця Борщагівська;
- проспект Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

Проект рішення також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

 

Теги: Новини Києва Авто
Джерело: 24 Канал
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