На 24 Каналі покажуть фільм про стан архітектурної спадщини в Україні

У суботу 14 квітня о 21:30 (повторення 15 квітня о 18:00) на 24 Каналі відбудеться національна прем'єра документального фільму "Зберегти не можна зруйнувати" ("Зберегти не можна зруйнувати").

Це дослідження ситуації зі збереженням архітектурних пам'яток України на прикладі дев'яти міст – 24 покази, що в них відбулися, зібрали майже 1000 глядачів, а тепер картину зможуть побачити всі українці. Показ відбудеться напередодні Міжнародного дня пам'яток та історичних місць, який відзначається 18 квітня. У цей день у Верховній Раді пройдуть слухання "Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні", серед виступаючих – творці та герої фільму.

Автори знімали "Зберегти не можна зруйнувати" у Полтаві, Харкові, Києві, Запоріжжі, Одесі, Дніпрі, Ужгороді, Івано-Франківську, Львові – в історичних містах, де найбільше пам'яток архітектури різних епох. Знімальна група зафіксувала на камеру 150 унікальних будівель, записала інтерв'ю з 50-ма експертами: активістами, архітекторами, реставраторами та чиновниками, у тому числі, фахівцями з Німеччини, Польщі, Росії. Також у фільмі висловилися міністр культури Євген Нищук, депутат Верховної Ради Ігор Луценко, міський голова Львова Андрій Садовий, начальник управління з охорони культурної спадщини при Мінкульті Олександр Єпіфанов.

"Коли дивишся на ситуацію з боку, здається, що лише в одному конкретному місті є якесь "безумовне зло", наприклад, недбайливі власники будівель, – пояснює сценаристка картини Тетяна Омельченко. – А проблема виявляється системною, однаковою у всіх містах, де є архітектурні пам'ятки. Тож, її причини – недосконалість законів та роботи правоохоронної системи, пасивність суспільства, брак фінансування".

"Так, проблеми, які озвучуються в картині, дуже серйозні. Проте, незважаючи на весь драматизм ситуації, фільм дуже гарний та сонячний. І я радію з того. Тема актуальна, гостра, однак позитивна – ми хочемо зрозуміти, як нам зберегти архітектурні пам'ятки", – розповідає керівниця проекту, директорка БО "Благодійний фонд "Харків з тобою" Олена Рофе-Бекетова. Олена – правнучка знаменитого академіка архітектури, харків'янина Олексія Бекетова, тому для неї питання пам'яті є особливо важливим.

Очолювана Оленою Рофе-Бекетовою організація першою заявила про системність знищення пам'яток архітектури та стала ініціатором всеукраїнського проекту "Ctrl + S. Закон на захисті культурної спадщини". Його учасники ставлять перед собою конкретну мету: запропонувати Верховній Раді України зміни до законодавства, які мінімізують корупцію в сфері збереження пам'яток архітектури та історії. На їхню думку, така ініціатива позитивно позначиться й на міському культурному середовищі, й на місцевих жителях. Одним з інструментів для вирішення цього завдання стала документальна картина "Зберегти не можна зруйнувати".

У лютому-березні творці кінострічки відвідали всі міста, де проходили зйомки, показали її місцевим жителям, обговорили з ними питання, що порушені у фільмі. Взагалі на 24 покази прийшла майже 1000 глядачів – кіно виявилося цікавим не лише фахівцям і активістам, а й людям, яким небайдужа доля рідного міста та його вигляд. Зараз фільм демонструють у харківських ВНЗ, де після перегляду також проходять обговорення.

За словами режисера картини Павла Сіроменка, головним відкриттям для глядачів у різних містах стала системність проблеми: "Про руйнування пам'ятників архітектури в місті його мешканці знають і без нас. Але що те ж саме відбувається по всій країні, багато хто навіть не здогадувався, – пояснює режисер. – Проблема – загальна для всієї України. Втім, до неї по-різному ставляться в різних містах. Десь зайнялися захистом свого архітектурного багатства, а десь чекають на манну небесну, хоча умови у всіх однакові".

Багато активістів з різних міст України, дізнавшись про існування такого фільму, подивившись трейлер, запрошують авторів показати його для місцевої аудиторії. "Наприклад, миколаївці запропонували провести онлайн-перегляд зі скайп-обговоренням, – розповідає Олена Рофе-Бекетова. – А у всіх українців тепер існує можливість подивитися кіно в ефірі національного Каналу 24 і також обговорити проблему, що порушено у стрічці".

Харківський архітектор і реставратор Володимир Новгородов вважає, що фільм може стати важливим кроком до вирішення питання: "Ця картина – надзвичайно корисна та важлива. Проте, якщо її демонструвати лише фахівцям, єфекту буде небагато, – упевнений архітектор. – Треба її показувати широкому колу глядачів, а особливо молодим людям".

У той же час Олена Рофе-Бекетова сподівається, що демонстрація фільму на національному телеканалі допоможе сформувати громадську думку з приводу втрати архітектурних пам'яток в українських містах. Вона буде тим більш необхідною в день парламентських слухань для підтримки законопроекту, який юристи проекту подали днями до Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.

"Коли ми починали роботу над проектом рік тому, ми й уявити собі не могли, що потрапимо на парламентські слухання. Ми навіть не знали, що 2018 рік стане роком Культурної спадщини в Україні, – згадує Олена Рофе-Бекетова. – Але тепер розуміємо, що і фільм, і виступ у Верховній Раді – це можливість поділитися тим, про що ми дізналися, можливість змінити ситуацію не для окремої будівлі або міста, а для всієї країни – вперше за стільки років".

Гаряча лінія організаційного комітету проекту:

+38 066 823 999 2 або +38 097 630 73 76

Facebook-сторінка проекту: "Ctrl+S Закон на захисті культурної спадщини"

Сайт фильму: "Зберегти не можна зруйнувати"

Команда проекту:

Ініціатори та організатори – БО "Благодійний фонд "Харків з тобою"

Партнери:

ГО "Харківський кризовий інфоцентр" та Харківський незалежний соціально-політичний медіапроект "Накипіло";

ГО "Центр "Урбаністичні форми";

ГО "Харківський Антикорупційний Центр";

Медіагрупа "GobackMedia";

PR-підтримка проекту – PR-аґенція "Bagels & Letters";

Тетяна Ландесман, +380 63 22 22 583,

+380 095 592 666 8 ([email protected]);

Тетяна Реуцька, +380 67 251 95 09.

Проект "Закон на захисті культурної спадщини України" був представлений БО "Благодійний фонд "Харків з тобою" в рамках "Програми сприяння громадської активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Pact в Україні. Зміст релізу проекту є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів і не обов'язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) чи уряду США.