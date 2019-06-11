На 24 каналі стартувало ток-шоу "Політанатомія"

"Політанатомія" виходитиме на 24 каналі щоп’ятниці у вечірньому праймі. Ведучі – журналіст Артем Овдієнко і відомий політик, а тепер громадський діяч і політичний експерт Олег Рибачук. Щотижня вони будуть жорстко препарувати наш політичний паноптикум і під мікроскопом вишукувати справжню суть політичних процесів.

А допомагатимуть їм в цьому чотири гості в студії – впливові політики та посадовці, відомі політичні аналітики та антикорупційники – які будуть відповідати на незручні питання і допоможуть розібратися в тому, що відбувається в нашій країні насправді.

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"У мене як у журналіста і просто як у громадянина в ці дні голова йде обертом від того, наскільки швидко змінюється ситуація в українській політиці. Я працюю в новинах, але іноді ловлю себе на тому, що встигаю читати лише заголовки. Тому вечірнє ток-шоу, де я на правах господаря можу задавати гострі і незручні питання, а мої гості повинні терпляче на них відповідати, впевнений, допоможе і мені розібратися в усьому, що мене турбує, і нашим глядачам", – каже ведучий Артем Овдієнко.

За словами шеф-редакторки 24 каналу Олени Трибушної, запуск політичного ток-шоу був лише питанням часу.

Ми планували стартувати ще до президентських виборів, але затягнулись пошуки гідного співведучого для нашого Артема Овдієнка. Зате, ми знайшли справді класного співавтора для проекту: Олег Рибачук – це людина, яка зсередини знає все про те, як влаштована українська політика, і не боїться про це розповідати. І Артем, і Олег – гострі на язик, вміють витягнути зі співрозмовника навіть те, чого він не хотів би говорити, і розкласти на молекули будь-які політичні схеми і "договорянки",

– відповіла вона.

Олена Трибушна зазначила, що спершу їх обох жартома називали "патологоанатомами", потім "політикоанатомами", і врешті вирішили, що ток-шоу, в якому "препарують" події, заяви і політичних персонажів, так і має називатись – "Поліанатомія".

"Круто, що ми війшли з цим проектом у розпал передвиборчої кампанії і війни між новим президентом і старим істеблішментом (правлячою елітою, – 24 канал). Ця програма якраз допоможе усім нам розібратися в тому, що насправді відбувається з країною. Якщо раніше вам не було чого дивитися в п’ятницю ввечері – то тепер є!", – додала шеф-редакторка 24 каналу.

"Політанатомія" виходить на 24 каналі у прямому ефірі щоп’ятниці о 19:30.

Дивіться відео: анонс програми "Політанатомія"