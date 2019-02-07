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      На 46% за рік: де в Україні найбільше здорожчала нерухомість – дані по областях

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      Первинний ринок нерухомості України: дані за 2018 рік
      Первинний ринок нерухомості України: дані за 2018 рік / Getty images

      У яких областях України середня ціна метра квадратного зросла найбільше, а де помешкання у новобудові можна придбати найдешевше.

      За даними порталу з продажу та оренди нерухомості DOM.RIA, які опинились у розпорядженні 24 каналу, за підсумками 2018 року ринок первинної нерухомості України зазнав доволі значних змін.

      Більше про те, що впливає на ціни на квадратні метри на ринку нерухомості України читайте у матеріалі: Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям

      Впродовж року в Україні добудували та здали в експлуатацію 1 163 новобудови, і це майже на чверть (на 24%) більше за аналогічні показники 2017 року.

      У першому півріччі 2018-го 67% об’єктів від загальної кількості, представлених на сайті з продажу нерухомості, були здані в експлуатацію, а 53% були продані саме в цей період.

      Найбільше житло на первинному ринку нерухомості України купували у Київській, Львівській, Одеській та Харківській областях.

      У столиці та області забудовники продали 70 новобудов, загалом за цей період 401 новобудова була введена в експлуатацію. 

      В Одеській області за цей період було введено в експлуатацію 154 новобудови і 13 з них було продано. На Львівщині цей показник становив – 133 здані будівлі та 19 проданих.

      новобудови статистика 2018
      Скільки новобудов було введено в експлуатацію та продано в Україні у 2018

      Середня вартість метра квадратного на столичній первинці підскочила на нечуваних 46% – з 18 898 гривень у січні 2018-го до 27 771 гривні за квадрат у грудні 2018-го.

      За підсумками січня 2019-го року середня та мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах столиці продовжувала рости.

      Читайте також: Чому в Україні дорожчає нерухомість: пояснення архітектора

      У Львівській області, для порівняння, квадратний метр здорожчав на 19% – до 18 790 гривень за підсумками грудня 2018-го.

      Подешевшало житло в новобудовах в Івано-Франківській (на 12%), Полтавській (на 4%) та Черкаській областях (на 6%).

      Станом на кінець 2018 року найдешевше метр квадратний в Україні можна було придбати у Сумській та Хмельницькій областях – середня вартість метра квадратного тут становила трохи більше 9 тисяч гривень.

      нерухомість ціни метр квадратний 2018
      Як змінилась середня ціна метра квадратного у новобудовах в областях України

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Ціни на нерухомість Ринок нерухомості Статистика
      Джерело: 24 канал
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