На 46% за рік: де в Україні найбільше здорожчала нерухомість – дані по областях

У яких областях України середня ціна метра квадратного зросла найбільше, а де помешкання у новобудові можна придбати найдешевше.

За даними порталу з продажу та оренди нерухомості DOM.RIA, які опинились у розпорядженні 24 каналу, за підсумками 2018 року ринок первинної нерухомості України зазнав доволі значних змін.

Більше про те, що впливає на ціни на квадратні метри на ринку нерухомості України читайте у матеріалі: Коли купувати квартиру: що зараз з ринком нерухомості і до чого готуватись українцям

Впродовж року в Україні добудували та здали в експлуатацію 1 163 новобудови, і це майже на чверть (на 24%) більше за аналогічні показники 2017 року.

У першому півріччі 2018-го 67% об’єктів від загальної кількості, представлених на сайті з продажу нерухомості, були здані в експлуатацію, а 53% були продані саме в цей період.

Найбільше житло на первинному ринку нерухомості України купували у Київській, Львівській, Одеській та Харківській областях.

У столиці та області забудовники продали 70 новобудов, загалом за цей період 401 новобудова була введена в експлуатацію.

В Одеській області за цей період було введено в експлуатацію 154 новобудови і 13 з них було продано. На Львівщині цей показник становив – 133 здані будівлі та 19 проданих.



Скільки новобудов було введено в експлуатацію та продано в Україні у 2018

Середня вартість метра квадратного на столичній первинці підскочила на нечуваних 46% – з 18 898 гривень у січні 2018-го до 27 771 гривні за квадрат у грудні 2018-го.

За підсумками січня 2019-го року середня та мінімальна ціна метра квадратного у новобудовах столиці продовжувала рости.

Читайте також: Чому в Україні дорожчає нерухомість: пояснення архітектора

У Львівській області, для порівняння, квадратний метр здорожчав на 19% – до 18 790 гривень за підсумками грудня 2018-го.

Подешевшало житло в новобудовах в Івано-Франківській (на 12%), Полтавській (на 4%) та Черкаській областях (на 6%).

Станом на кінець 2018 року найдешевше метр квадратний в Україні можна було придбати у Сумській та Хмельницькій областях – середня вартість метра квадратного тут становила трохи більше 9 тисяч гривень.



Як змінилась середня ціна метра квадратного у новобудовах в областях України