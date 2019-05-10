На 9 травня у Вінниці вишикувалася довжелезна черга за безкоштовною кашею: фото та відео

У Вінниці 9 травня під час святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вишикувалася величезна черга за безкоштовною фронтовою кашею. У мережі цей факт викликав неабиякі суперечки.

Черга з охочих поїсти гречаної каші безкоштовно розтягнулася на декілька десятків метрів, а фото і відео оприлюднили місцеве видання Vinbazar.

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Спробувати «польову кашу» хотіли не лише пенсіонери, але й молодь Під опублікованим у мережі відео виникла чимала суперечка.



Частина святкувань 9 травня у Вінниці



Люди встали у чергу за безкоштовною кашею



А ось і сама каша



Почастуватись хотіли і молодь. і люди старшого віку

Деякі користувачі засудили бажання жителів отримати безкоштовні пригощання, інші ж навпаки – встали на захист "традиції".

Жах, так і до млинців з лопати докотимось. Люди не мають гідності,

– пишуть користувачі у коментарях до дописів місцевих видань.

Інші ж наголошують – "це просто традиція" та закликають "не політизувати" її.

Як відзначають 8-9 травня в Україні?У 2015 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни. Символом пам'яті є червоний мак. Також тоді вирішили відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом.