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      На 9 травня у Вінниці вишикувалася довжелезна черга за безкоштовною кашею: фото та відео

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      У Вінниці 9 травня під час святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вишикувалася величезна черга за безкоштовною фронтовою кашею. У мережі цей факт викликав неабиякі суперечки.

      Черга з охочих поїсти гречаної каші безкоштовно розтягнулася на декілька десятків метрів, а фото і відео оприлюднили місцеве видання Vinbazar.

      Читайте також: Як минуло 9 травня в Україні: головні інциденти

      Спробувати «польову кашу» хотіли не лише пенсіонери, але й молодь Під опублікованим у мережі відео виникла чимала суперечка.


      Частина святкувань 9 травня у Вінниці


      Люди встали у чергу за безкоштовною кашею


      А ось і сама каша


      Почастуватись хотіли і молодь. і люди старшого віку

      Деякі користувачі засудили бажання жителів отримати безкоштовні пригощання, інші ж навпаки – встали на захист "традиції".

      Жах, так і до млинців з лопати докотимось. Люди не мають гідності,
      – пишуть користувачі у коментарях до дописів місцевих видань. 

      Інші ж наголошують – "це просто традиція" та закликають "не політизувати" її. 

      Як відзначають 8-9 травня в Україні?У 2015 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни. Символом пам'яті є червоний мак. Також тоді вирішили відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом.

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      Теги: Новини України Фотоновини 9 травня Вінниця День Перемоги
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