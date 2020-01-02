На абордаж: у США два морські леви захопили човен і потопили його – курйозне відео

Два велетенські морські леви влізли на човен у затоці П'юджет-Саунд біля узбережжя Вашингтона у США. Через свою вагу вони ледь його не перевернули.

Курйозне відео з тваринками відзняв випадковий очевидець Джошуа Філіпс. На ролику видно, як морські леви ліниво розляглися на човнику.

Дивіться також: В Одесі загадково зник американець: втік з готелю, де його непокоїли змії та хом’яки

Ймовірно, ссавці трохи втомилися і вирішили перепочити на борту невеличкого судна. Відео стало хітом у мережі.

Морські леви захопили човен: відео

Користувачі пишуть кумедні дописи про морських левів, які захопили човник: "Справжні пірати", "Їм пора змінити човен на дещо більший", "Після затоплення "Титаніка".

Цікаво, що автор відео згодом знову відвідав місце, де бачив морських левів. Як виявилось, вони таки потопили кораблик, на якому відпочивали.

Цікаво! Вага дорослої особини такого морського лева може сягати від 300 кілограмів до тонни.