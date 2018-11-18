На акції на підтримку трансгендерів у Києві радикали побили іноземного журналіста: фото

У неділю, 18 листопада, у Києві від нападу радикалів постраждав канадський журналіст Майкл Колборн. Це був напад осіб, які зірвали марш, присвячений Міжнародному дню пам’яті загиблих від насильства трансгендерних людей.

Про це сам журналіст написав у Twitter.

24 канал повідомляв, що в Києві радикали зірвали марш, присвячений Міжнародному дню пам’яті трансгендерних людей, які загинули від насильства. Радикали кидали димові шашки та застосували перцевий газ, від якого постраждало 2 людей.

Цього ж дня у Києві мітингували невідомі з протестами проти всиновлення трансгендерів в Україні.

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Колборн розповів, що на нього напали двічі.

And in the what, hour it took for these tweets to load I've been assaulted twice. Great job, Kyiv. Great job. — Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 ноября 2018 г.

Як повідомив у Twitter журналіст Крістофер Міллер, один з противників маршу вдарив Колборна кулаком в обличчя, розбивши йому окуляри. Унаслідок нападу журналіст зазнав поранення.

Один з нападників, що ходив довкола, сказав мені повертатися на батьківщину, тільки-но зрозумів, що я іноземець,

– додав Колборн.

Journalist @ColborneMichael took punch to face, sustained cut & had glasses broken by far-right radicals while covering today’s transgender rights rally as police not only stood by but physically removed activists from city-sanctioned event. cc @pressfreedom @RSF_EECA @OSCE_RFoM pic.twitter.com/UZyn7aKdee — Christopher Miller (@ChristopherJM) 18 ноября 2018 г.

And just got sworn at by one of the thugs wandering around, telling me, once he figured out I was foreign, to go back to my own country. — Michael Colborne (@ColborneMichael) 18 ноября 2018 г.

Хто такі трансгендери? Люди, що відчувають невідповідність між своєю анатомічною і психічною статтю (гендерною ідентичністю).Трансгендери не просто бажають бути представниками протилежної статі, вони саме так почуваються. Трансгендерність – це не психічне захворювання, вона була перенесена з психічних розладів до "інших спечифічних станів, що характеризують сексуальне здоров'я (HA8Y)".