На акції на підтримку трансгендерів у Києві радикали побили іноземного журналіста: фото
У неділю, 18 листопада, у Києві від нападу радикалів постраждав канадський журналіст Майкл Колборн. Це був напад осіб, які зірвали марш, присвячений Міжнародному дню пам’яті загиблих від насильства трансгендерних людей.
Про це сам журналіст написав у Twitter.
24 канал повідомляв, що в Києві радикали зірвали марш, присвячений Міжнародному дню пам’яті трансгендерних людей, які загинули від насильства. Радикали кидали димові шашки та застосували перцевий газ, від якого постраждало 2 людей.
Цього ж дня у Києві мітингували невідомі з протестами проти всиновлення трансгендерів в Україні.
Читайте також: У Києві невідомі облили футбольного журналіста кефіром: у ФФУ заперечують свою причетність
Колборн розповів, що на нього напали двічі.
Як повідомив у Twitter журналіст Крістофер Міллер, один з противників маршу вдарив Колборна кулаком в обличчя, розбивши йому окуляри. Унаслідок нападу журналіст зазнав поранення.
Один з нападників, що ходив довкола, сказав мені повертатися на батьківщину, тільки-но зрозумів, що я іноземець,
– додав Колборн.
Хто такі трансгендери? Люди, що відчувають невідповідність між своєю анатомічною і психічною статтю (гендерною ідентичністю).Трансгендери не просто бажають бути представниками протилежної статі, вони саме так почуваються. Трансгендерність – це не психічне захворювання, вона була перенесена з психічних розладів до "інших спечифічних станів, що характеризують сексуальне здоров'я (HA8Y)".