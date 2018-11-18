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      На акції на підтримку трансгендерів у Києві радикали побили іноземного журналіста: фото

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      У Києві побили журналіста Майкла Колборна
      У Києві побили журналіста Майкла Колборна / Twitter-акаунт Christopher Miller

      У неділю, 18 листопада, у Києві від нападу радикалів постраждав канадський журналіст Майкл Колборн. Це був напад осіб, які зірвали марш, присвячений Міжнародному дню пам’яті загиблих від насильства трансгендерних людей.

      Про це сам журналіст написав у Twitter.

      24 канал повідомляв, що в Києві радикали зірвали марш, присвячений Міжнародному дню пам’яті трансгендерних людей, які загинули від насильства. Радикали кидали димові шашки та застосували перцевий газ, від якого постраждало 2 людей.

      Цього ж дня у Києві мітингували невідомі з протестами проти всиновлення трансгендерів в Україні.

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      Колборн розповів, що на нього напали двічі.

      Як повідомив у Twitter журналіст Крістофер Міллер, один з противників маршу вдарив Колборна кулаком в обличчя, розбивши йому окуляри. Унаслідок нападу журналіст зазнав поранення.

      Один з нападників, що ходив довкола, сказав мені повертатися на батьківщину, тільки-но зрозумів, що я іноземець,
      – додав Колборн.

      Хто такі трансгендери? Люди, що відчувають невідповідність між своєю анатомічною і психічною статтю (гендерною ідентичністю).Трансгендери не просто бажають бути представниками протилежної статі, вони саме так почуваються. Трансгендерність – це не психічне захворювання, вона була перенесена з психічних розладів до "інших спечифічних станів, що характеризують сексуальне здоров'я (HA8Y)".

      Теги: Новини України Новини Києва протести Сутички ЛГБТ журналісти
      Джерело: 24 канал
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