На Алясці для місцевої газети шукають нового власника: видання готові віддати за 0 доларів
Газетне видавництво Skagway News шукає нового власника. Ціна – найвигідніша – 0 доларів. Від нового власника вимагається лишень бути професіоналом і забезпечити виданню світле майбутнє.
З пропозицією виступив теперішній власник та водночас журналіст газети Ларрі Перс. Ідеальний кандидат для нього – той, хто знає всі тонкощі роботи в газеті маленького містечка. Про це інформує The Guardian.
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Ви повинні усвідомлювати той факт, що багатьом людям стає незручно, коли ви тичите мікрофоном в їх обличчя. З тиражем у 550 примірників не чекайте, що вам будуть розповідати історії національного значення; очікуйте ліпше на те, що ви будете присутніми на багатьох місцевих заходах,
– пояснює основи роботи Ларрі.
Передати керівництво газетою треба людині, яка, за словами чинного власника, бажає жити у місті Скагвай із населенням у 1000 осіб.
"В ідеалі це має бути хтось, хто живе на Алясці і знає примхи штату. Тут дивно. Щоб дістатися до принтера, потрібно проїхати 200 кілометрів по снігу і льоду через гірський перевал", – додав журналіст.
Він зауважив, що у місті взимку закриваються і є тільки один продуктовий магазин.